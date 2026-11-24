يشهد قطاع الطيران في الإمارات آفاق نمو واعدة، مدفوعة باستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية للمطارات وتوسيع أساطيل الناقلات الوطنية وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية، إلى جانب ازدهار القطاع السياحي وتنامي الطلب على خدمات السفر الفاخر والشحن الجوي، والتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة والحلول المستدامة، بما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للطيران، بحسب تقرير صادر عن ألبن كابيتال حول قطاع الطيران في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



وفال التقرير: «تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع الطيران التجاري في دول التعاون، بأكبر أسطول يضم 624 طائرة خلال عام 2025، فيما تصدرت طيران الإمارات قائمة شركات الطيران ذات الخدمات المتكاملة في المنطقة، مستحوذة على 30.2 % من إجمالي أساطيل الناقلات ضمن هذه الفئة».



وعلى صعيد التوسعات المستقبلية، تستحوذ طيران الإمارات والاتحاد للطيران مجتمعتين على 61.8 % من إجمالي طلبيات شراء الطائرات الجديدة لأكبر ست ناقلات ذات خدمات متكاملة في المنطقة، والبالغة 486 طائرة من المقرر تسليمها بحلول نهاية عام 2029، حيث تستحوذ طيران الإمارات على الحصة الأكبر بنسبة 41.2 %، فيما تبلغ حصة الاتحاد للطيران 20.6 %.



وبحسب التقرير، تواصل الناقلات الجوية الإماراتية تنفيذ استراتيجيات توسعية طموحة لتعزيز قدراتها التشغيلية وتنافسيتها على المستوى العالمي، مدعومة باستثمارات نوعية في تحديث الأساطيل وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المسافرين.



وقال لاكشمانان تي إم، الرئيس التنفيذي لشركة ألبن كابيتال: «رسخت دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.

وفي حين تواصل شركات الطيران التي تقدم خدمات متكاملة قيادة القطاع في المنطقة، نجحت شركات الطيران منخفضة التكلفة في الاستحواذ على حصة سوقية متنامية، كما شهد سوق صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بتوسع شبكة الربط الجوي وزيادة التركيز على تعزيز الطاقة الاستيعابية وتبنّي التقنيات الحديثة».



وبدوره، قال راجان غوبتا، العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال: «نشهد ظهور فرص نمو واعدة في مختلف قطاعات صناعة الطيران، مدفوعة بالتطورات المتسارعة في تقنيات التنقل الجوي، والاهتمام المتزايد بالاستدامة، والتوسع المستمر في أساطيل الطائرات.

وبالنسبة لشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، سيظل الارتقاء بتجربة العملاء وبناء الشراكات الاستراتيجية من الأولويات الرئيسية للحفاظ على هوامش ربحية جيدة على المدى الطويل».



وتابع: «نتوقع أيضاً استمرار الاستثمارات في تطوير مراكز الطيران العملاقة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين وتعزيز قدرات مناولة الشحن الجوي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتركز أنشطة الاندماج والاستحواذ، التي شهدت زخماً متزايداً في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، على تكامل عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للمطارات، وتطوير مرافق صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها، إلى جانب الاستثمار في وقود الطيران المستدام ومبادرات التحول الرقمي».