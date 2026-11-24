اختتم فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مشاركته في معرض آي بي تي إم ورلد IBTM World 2026، الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر الجاري، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كأكثر الوجهات الحيوية في العالم لاستضافة فعاليات الأعمال.

وشارك المكتب ضمن وفد ضم 27 شريكاً من قطاع السياحة في دبي، يمثلون نخبة من الفنادق وقاعات الفعاليات ومقدمي الخدمات السياحية، من بينهم مركز دبي التجاري العالمي، ومتحف المستقبل، وأتلانتس النخلة، وكوكاكولا أرينا، وسفينة الملكة إليزابيث 2، وتيرا في مدينة إكسبو دبي. وعقد الشركاء سلسلة من الاجتماعات المجدولة مسبقاً مع مشترين دوليين، كما أتاح جناح دبي لزواره فرصة التفاعل مع نشاط رياضي لكرة السلة احتفاءً بالدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تمثل فعاليات الأعمال ركيزة أساسية لنمو قطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام. ونحرص من خلال مشاركتنا في معارض ومنصات عالمية متخصصة، مثل آي بي تي أم ورلد على ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة لمنظمي الفعاليات والجمعيات الدولية، الذين يحددون الوجهات المناسبة لعقد أبرز الاجتماعات والمؤتمرات. وقد عكست اجتماعاتنا في برشلونة المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي ضمن خياراتهم، والثقة المتنامية بقدراتها وإمكاناتها في استضافة فعاليات الأعمال العالمية».

وأضاف الخاجة: «يجسد اجتماع 27 شريكاً تحت مظلة جناح واحد نموذج العمل المشترك الذي تتميز به دبي، حيث تتضافر جهود الجهات الحكومية وقاعات استضافة الفعاليات وشركاء قطاع الضيافة لتقديم عرض موحد يعكس تنوع الإمكانات وتكامل الخبرات في المدينة ويحقق الهدف المشترك. ولا تقتصر قيمة الفعاليات التي تستقطبها المدينة على أثرها المباشر على قطاع السياحة، بل تمتد لتشمل تنمية المعرفة، واستقطاب المواهب، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وهذه القيمة المستدامة التي تحققها فعاليات الأعمال للاقتصاد والمجتمع هي ما تحرص المدينة على تقديمه لشركائها دائماً».

وانسجم شعار معرض برشلونة لهذا العام، «عصر التحولات الجذرية»The Age of Disruption، مع دور دبي في الربط بين المدن والشركات والأفراد واستقطاب الخبرات العالمية إلى القطاعات ذات الأولوية، مع التطوير المستمر لمقوماتها كوجهة.

وجاءت مشاركة فعاليات دبي للأعمال في برشلونة بعد حضور عدد من الفعاليات الاستراتيجية للقطاع خلال عام 2026، بما فيها معرض «ايمكس فرانكفورت»، وقمة الشرق الأوسط للجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA في الأردن، ومعرض «ايمكس أمريكا» في لاس فيغاس، ومؤتمر الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات في مدينة بنما، إضافة إلى دوره كشريك للوجهة المضيفة لمعرض إيبكس EPEX 2026 في دبي.

وواصلت دبي هذا العام حصد الألقاب والتقدير الدولي بوصفها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال، إذ صنفت «سي فنت» Cvent دبي في تصنيفاتها لعام 2026 الوجهة الأولى للاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما صنفتها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات في المركز الأول عالمياً من حيث أعلى عدد مشاركين لكل مؤتمر لجمعية دولية في عام 2025. وضمن جوائز World MICE 2026، فاز مركز دبي التجاري العالمي بلقب أفضل مركز مؤتمرات في العالم، استكمالاً لتتويج دبي بلقب الوجهة الرائدة عالمياً للمعارض ضمن جوائز السفر العالمية 2025.

وتؤدي فعاليات الأعمال دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وفي عام 2025، أسهمت 108 فعاليات كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق أثر اقتصادي بقيمة تجاوزت 25 مليار درهم.

وتطلعاً إلى المستقبل، تعزز دبي جاهزيتها لمواكبة النمو المستقبلي لقطاع فعاليات الأعمال، إذ اكتملت المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي لتضيف 140 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للفعاليات، بما يعزز قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.