يسلط معرض «ميبا 2026 - MEBAA Show» الضوء على الاستثمارات الكبيرة في إنشاء مرافق جديدة لصيانة الطائرات في المنطقة إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات دعم الطائرات ما يجعل خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات «MRO» أحد أبرز المحاور التي تتناولها الدورة المقبلة من المعرض والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر في موقع معرض دبي للطيران بدبي وورلد سنترال.

ويستعرض مؤتمر «بيزاف توك - BizAv Talks» الذي يُعقد ضمن فعاليات معرض ميبا 2026 الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع خدمات الدعم الأرضي في ظل تزايد توجه المشغلين في المنطقة نحو الاعتماد على مزوّدي خدمات الصيانة المحليين الذين يمتلكون قدرات وإمكانات متطورة لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة.

وقال علي أحمد النقبي المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا» إن خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات MRO تمثل عنصراً أساسياً في منظومة طيران رجال الأعمال والطيران الخاص نظراً لدورها الحيوي في ضمان أعلى مستويات السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية التي يتطلع إليها مالكو الطائرات ومشغلوها.

وشهدت الإمارات تضاعف عدد رحلات المغادرة لطائرات رجال الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 5475 رحلة.