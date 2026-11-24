79 % من البائعين يطرحون عقاراتهم بأسعار السوق أو أقل

68 % من البائعين المحتملين يخططون لبيع عقاراتهم خلال 3 أشهر

34.7 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أكتوبر بنمو 18%



يواصل الطلب على تملّك المنازل تشكيل أحد أبرز محركات النشاط في السوق العقارية بدولة الإمارات، مع توجه شريحة واسعة من المشترين إلى اقتناء العقارات للاستخدام الشخصي، بالتزامن مع تبني البائعين استراتيجيات تسعير أكثر تنافسية ومرونة في التفاوض، بما يعزز فرص التقاء العرض والطلب وإتمام الصفقات.

وكشف استطلاع أجرته منصتا «بيوت» و«دوبيزل» أن 72% من المشترين المحتملين يعتزمون شراء عقارات بغرض الاستخدام الشخصي، في مؤشر إلى أهمية الطلب المرتبط بالاحتياجات السكنية الفعلية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار النشاط القوي للسوق، إذ بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي نحو 34.7 مليار درهم خلال أكتوبر، بنمو يقارب 18% مقارنة بسبتمبر، وفقاً لتحليل بيانات المعاملات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت النتائج استمرار الثقة بآفاق القطاع، حيث توقع 46% من المشترين المحتملين ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، فيما أعرب ستة من كل عشرة مشاركين عن ثقتهم أو تفاؤلهم الحذر بمستقبل السوق العقارية في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتصدر الرغبة في التملك الشخصي دوافع الشراء، إلى جانب جاذبية الأسعار والاحتياجات الشخصية والعائلية، ما يعكس حرص المشترين على تحقيق التوازن بين القيمة العقارية والموقع ومدى ملاءمة العقار لمتطلباتهم. كما أظهر الاستطلاع أن 49% من المشترين المحتملين لا يزالون في مرحلة البحث عبر الإنترنت، بما يؤكد تنامي دور المنصات الرقمية في استكشاف المناطق ومقارنة العقارات والاطلاع على الفرص قبل اتخاذ القرار.

وعلى جانب العرض، أظهرت النتائج أن 68% من ملاك العقارات الذين يتصفحون أقسام العقارات عبر المنصتين يعتزمون البيع خلال الفترة القريبة المقبلة، بواقع 46% يخططون للبيع فوراً، و22% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة توجهاً عاماً للخروج من السوق، لكنها تعكس ارتفاع جاهزية شريحة من الملاك لاستكشاف خيارات البيع وإتمام الصفقات.

وفي ما يتعلق بالتسعير، أفاد 79% من البائعين المحتملين بأنهم يعتزمون طرح عقاراتهم بأسعار تتماشى مع مستويات السوق الحالية أو تقل عنها، في مؤشر إلى تنامي الوعي بأهمية التسعير التنافسي لاستقطاب المشترين. كما أبدى 69% استعدادهم للتفاوض، مع قبول معظمهم النظر في تخفيضات تصل إلى 5%.

وتكتسب هذه المرونة أهمية في ظل اتساع نطاق المعلومات المتاحة للمشترين، وسهولة مقارنة العقارات المماثلة وبيانات المعاملات، ما يجعل التسعير الواقعي عاملاً رئيساً في تعزيز جاذبية العقار المطروح للبيع وتقريب توقعات طرفي الصفقة.

وكشف الاستطلاع أن 16% فقط من المشاركين حددوا الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية دافعاً رئيساً للبيع، ما يشير إلى أن قرارات الملاك ترتبط أيضاً بظروف واعتبارات شخصية وعائلية، ولا تتصل حصراً بالرغبة في تحقيق مكاسب سعرية.

وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس للمبيعات العقارية في «بيوت» و«دوبيزل»، إن النتائج تعكس تعدد الاعتبارات المؤثرة في القرارات العقارية، موضحة أن امتلاك منزل يمثل محطة مهمة في حياة كثير من المشترين، ما يجعل الموقع والقيمة ومدى ملاءمة العقار للاحتياجات عوامل أساسية. وأضافت أن البائعين أصبحوا أكثر وعياً بموقع عقاراتهم ضمن الخيارات المتاحة وأهمية التفاعل مع المشترين، فيما يتيح اتساع المعلومات للطرفين اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإتمام صفقات تلبي احتياجاتهم.

وتبرز النتائج الدور المتنامي للمنصات الرقمية في تعزيز شفافية السوق، من خلال إتاحة مقارنة العقارات والمناطق والاطلاع على بيانات المعاملات، إلى جانب أدوات التقييم التي تساعد البائعين على تحديد الأسعار المناسبة. وتعكس المؤشرات سوقاً تجمع بين طلب قوي مدفوع بالتملك الشخصي، ومعروض يتجه إلى مزيد من التنافسية والمرونة، بما يدعم فرص إتمام الصفقات.