

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن تقديم الدعم لشركة الاتحادية للمحولات الكهربائية، لتطوير منشأتها الجديدة المخصصة لإنتاج المحولات الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت في منطقة إيكاد 1 بأبوظبي، مما يسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية للبنية التحتية الحيوية في قطاع الطاقة.



وحضر حفل إطلاق المنشأة الجديدة كلٌّ من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ ورشاد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.



ووافق مصرف الإمارات للتنمية على تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 64 مليون درهم لكل من شركتي الاتحادية للمحولات الكهربائية والمحولات الاتحادية، بما يشمل قرضاً للنفقات الرأسمالية بقيمة 12 مليون درهم، بالإضافة إلى 52 مليون درهم إماراتي مخصصة لرأس المال العامل وتمويل مجموعة محددة من المشاريع.



وترتقي المنشأة الجديدة بإمكانات شركة الاتحادية للمحولات الكهربائية لتصنيع محولات كهربائية بجهد 132 كيلوفولت، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الإنتاج ليشمل تصنيع محولات كهربائية بجهد 220 كيلوفولت، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات قطاع نقل وتوزيع الكهرباء في دولة الإمارات.



وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يشكّل تعزيز القدرات التصنيعية المحلية ركيزة أساسية لتطوير القاعدة الصناعية في دولة الإمارات ودعم البنية التحتية الحيوية.

ويسلط توسع أعمال شركة الاتحادية للمحولات الكهربائية الضوء على أهمية التمويل الموجّه في تمكين الشركات المصنّعة القائمة من التحول نحو توفير منتجات عالية القيمة وتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية.

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية دعم الشركات في توسيع قدراتها الإنتاجية، وإدارة متطلبات رأس المال العامل، والاستفادة من الفرص الجديدة لتعزيز النمو من خلال حلول التمويل المتكاملة التي يقدمها».



وقال رشاد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير: «يمثّل إطلاق منشأتنا الجديدة لإنتاج المحولات الكهربائية بجهد 132 كيلوفولت إنجازاً مهماً في مسيرة نمو مجموعة الاتحادية، وحافزاً لمواصلة الاستثمار في قطاع التصنيع بدولة الإمارات.

ومكّننا دعم مصرف الإمارات للتنمية من توسيع قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز الحلول التي نقدمها لقطاع الطاقة. كما تؤكد خططنا لإنتاج محولات كهربائية بجهد 220 كيلوفولت و400 كيلوفولت حرصنا الشديد على تطوير قدرات التصنيع المحلية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع».



ويعكس الدعم المالي من مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، من خلال مساعدة الشركات المصنعة على التوسع في الإنتاج، والارتقاء بمستوى قدراتها الصناعية لتلبية احتياجات القطاعات الاستراتيجية. ويواصل مصرف الإمارات للتنمية تقديم حلول تمويل متكاملة تسهم بدفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية الصناعية، بما يتماشى مع أهداف مشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات.