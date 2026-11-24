أبرم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مذكرة تفاهم مع شركة «كيتا درون»، التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية «ميتوان»، لاستكشاف فرص تطوير تقنيات التوصيل بالطائرات المسيرة ذاتية التشغيل والحلول المتقدمة للخدمات اللوجستية الجوية في إمارة الشارقة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال فعاليات «الشارقة محطة المستقبل - الاستدامة 2026»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، واختبار التقنيات الحديثة والتحقق من كفاءتها، واستكشاف فرص تحويل حلول التوصيل بالطائرات المسيّرة إلى تطبيقات تجارية.

وتجمع الشراكة بين منظومة الابتكار التي يوفرها المجمع، وخبرات شركة «كيتا درون» في تقنيات التوصيل الجوي ذاتي التشغيل، والخدمات اللوجستية للميل الأخير، والتشغيل التجاري للطائرات المسيّرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الخدمات اللوجستية الحضرية ورفع كفاءة عمليات التوصيل.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة، على استكشاف فرص تنفيذ تجارب إثبات المفهوم، وتقييم أنظمة التوصيل ذاتية التشغيل، وتطوير حلول تتناسب مع المتطلبات التشغيلية والتنظيمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، إلى جانب دراسة الجدوى التشغيلية والتجارية لخدمات التوصيل بالطائرات المسيرة، بما في ذلك إمكانية تحديد مسارات جوية مخصصة لعمليات التوصيل، ودمج تقنيات الخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل ضمن شبكات التوصيل القائمة.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن الشراكة مع شركة «كيتا درون» تمثل خطوة واعدة نحو استشراف مستقبل الخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل في الشارقة، مشيراً إلى أن التعاون يجمع بين الخبرات التكنولوجية العالمية ومنظومة البحث والابتكار التي يوفرها المجمع، لتهيئة بيئة تتيح اختبار حلول التنقل المتقدم والتحقق من كفاءتها وتطويرها وصولاً إلى تطبيقات قابلة للتسويق التجاري، تمتلك إمكانات لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقالت الدكتورة أسماء فكري، مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية في المجمع، إن الشراكة تعكس الالتزام ببناء شراكات نوعية وفاعلة تجمع بين الشركات العالمية الرائدة ومنظومة الابتكار في إمارة الشارقة، معربة عن تطلعها إلى إيجاد فرص جديدة لتبادل المعرفة، وتعزيز البحوث التطبيقية، وتطوير حلول عملية تسهم في بناء مدن أكثر ذكاءاً واستدامة.

وقال جونوي يانغ، المدير العام لشركة «كيتا درون»، إن مذكرة التفاهم تمثل بداية شراكة طويلة الأمد مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي توفرها رؤية الشارقة للابتكار، ومعرباً عن تطلعه إلى تنمية التعاون مع المجمع وتعزيزه خلال السنوات المقبلة.

وسيسهم المجمع في إطار الشراكة، في تسهيل التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والأطراف المعنية في القطاع، بهدف استكشاف المتطلبات العملية اللازمة لإدخال هذه التقنيات وتطبيقها في إمارة الشارقة.

كما سيبحث الطرفان فرص إجراء أبحاث مشتركة، واختبار التقنيات والتحقق من كفاءتها، ووضع مسارات لتحويل المبادرات التجريبية الناجحة إلى تطبيقات تجارية قابلة للتوسع والنمو. ولا تقتصر مجالات التعاون على الخدمات اللوجستية، بل تمتد إلى دعم منظومة الابتكار في مجال الأنظمة ذاتية التشغيل، وفتح فرص جديدة أمام الشركات التكنولوجية والباحثين ورواد الأعمال العاملين في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.