أعلنت «دو»، عن شراكتها مع مطارات دبي لتوفير تجربة اتصال بشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، حيث توفر البنية التحتية المتقدمة للشبكة في مباني وصالات مطار دبي سرعات تحميل استثنائية تتجاوز 3 جيجابت في الثانية، ما يرسي معياراً قياسياً جديداً لقطاع الاتصالات في مجال الطيران.

ويتطلب مطار دبي الدولي، الذي استقبل 95.2 مليون زائر خلال 2025، حلولاً شبكية متطورة قادرة على توفير اتصال مستقر وعالي السرعة عبر مساحاته الداخلية الشاسعة، إلى جانب تلبية الاحتياجات الرقمية المتنوعة للمسافرين الدوليين والشركاء والعمليات التشغيلية الخاصة بالمطار في الوقت نفسه، حيث اعتمد هذا المشروع على حلول شبكات الجيل القادم التي تقدمها «du Infra» المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات البنية التحتية المُعقدة لأحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وقال عمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي: «في مطار دبي الدولي، تتجاوز أهمية الاتصال مجرد توفير الراحة للضيوف، إذ يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية التي تدعم رحلات أكثر سلاسة وعمليات أكثر كفاءة واستجابة، كما يُعد عنصراً أساسياً في تمكين تقنيات المطارات المستقبلية. ومن خلال تعاوننا مع»دو«لتقديم أداء استثنائي لشبكة الجيل الخامس، فإننا نعزز المنصة الرقمية التي نطوّرها لخدمة الضيوف والشركاء ومجتمع المطار على نطاق أوسع. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بالحفاظ على ريادة مطار دبي الدولي في قطاع الطيران العالمي، في وقت تتزايد فيه التوقعات المتعلقة بالسرعة والموثوقية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية».

ويتميز تصميم بنية «du Infra» المتقدمة بقدرته على ضمان نقل البيانات بسلاسة ودعم تبنّي التقنيات الناشئة. وقد نجحت «du Infra» في التعامل مع التحديات المعمارية والتشغيلية المُعقدة لمنظومة العمل في المطار لتوفير حلول اتصالات عالية الأداء وفعّالة من حيث التكلفة. وتُسهم البنية التحتية لـ«دو» في مطار دبي الدولي في توفير حلول شبكية سريعة ودقيقة ومرنة تلبي المتطلبات الحيوية للبيئات التشغيلية الحساسة.

خطوة محورية

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة «دو»، إن: «إطلاق هذه الشبكة في مطار دبي الدولي يمثل خطوة محورية في مسيرتنا لتوفير بنية تحتية لشبكات الجيل القادم تسهم في تمكين وتطوير التجارب الرقمية المتقدمة، إذ إن تحقيق سرعات قصوى تتجاوز 3 جيجابت في الثانية في مثل هذه البيئة الداخلية المُعقدة، يتماشى مع التزامنا الراسخ بالتميز في الأداء، ويرسخ أيضاً ريادتنا كأسرع مُزود لشبكات الهاتف المتحرك داخل المباني في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تفوقنا في هذا المجال على المستويين الوطني والعالمي».

ويُبرز التعاون بين الجانبين القدرات الاستثنائية لـ «du Infra» في توفير البنية التحتية الأساسية لتقنيات المستقبل، إذ صُمّمت البنية المعمارية للشبكة لدعم احتياجات الاتصال المتطورة للمسافرين والعمليات التشغيلية على حد سواء، بدءاً من تعزيز تجارب الهاتف المتحرك وصولاً إلى دعم التقنيات الناشئة التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران المدني.

وتُعد «du Infra»، علامة فرعية تابعة لشركة «دو»، وتركز على تعزيز البنية التحتية لضمان إدارة فعالة وآمنة للبيانات، كما تقدم خدمات استشارية في التكنولوجيا وخدمات الاستضافة المشتركة، وخدمات تصميم وتخطيط وتنفيذ الشبكات بالإضافة إلى الاستشارات والخدمات المدارة. وتهدف إلى إنشاء بنية تحتية شبكية قوية وآمنة وقابلة للتوسع لدعم التحول الرقمي.