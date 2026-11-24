أصدرت الكويت مرسوماً بقانون رقم 140 لسنة 2026 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وملحق التعديل عليها، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق الضريبة الانتقائية في السوق الكويتية، لتكون بذلك آخر دولة خليجية تتجه إلى تطبيق المنظومة الضريبية المشتركة.

ونص المرسوم، الذي أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على الموافقة على الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2016، وملحق التعديل الموقع في 1 يونيو 2025، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي المرسوم عقب موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروعه في أكتوبر الماضي، ضمن مساعي استكمال الإطار التشريعي الذي يتيح تطبيق الضريبة الانتقائية، ويعزز التنسيق الضريبي بين دول مجلس التعاون.



ضريبة على سلع محددة

وتُعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة تُفرض على سلع محددة، خصوصاً المنتجات التي يرتبط استهلاكها بأضرار صحية، بهدف الحد من استهلاكها، إلى جانب تعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل.

وتشمل أبرز السلع الخاضعة لها خليجياً منتجات التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، فيما توسعت بعض الدول في نطاقها ليشمل المشروبات المحلاة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، وفقاً للتشريعات الوطنية.

وتُفرض الضريبة في مراحل محددة من سلسلة توريد السلع، بما يشمل الإنتاج أو الاستيراد أو غيرها من حالات الاستحقاق التي تحددها التشريعات، فيما قد ينتقل أثرها إلى المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار المنتجات المشمولة.



منظومة خليجية منذ 2017

ووقعت دول مجلس التعاون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية في نوفمبر 2016، بهدف وضع إطار مشترك لتنظيم فرض الضريبة على السلع المحددة، وتوحيد المبادئ المتعلقة باستحقاقها، وتعليق تحصيلها في حالات معينة، وتنظيم انتقال السلع بين الدول الأعضاء واسترداد الضريبة وفق ضوابط محددة.

وبدأت السعودية تطبيق الضريبة في 11 يونيو 2017، تلتها الإمارات في الأول من أكتوبر من العام نفسه، ثم البحرين في 30 ديسمبر 2017، وقطر في الأول من يناير 2019، وسلطنة عمان في 15 يونيو 2019.



إيرادات غير نفطية وتغييرات في السوق

ويفتح استكمال الكويت إجراءات الموافقة على الاتفاقية الباب أمام إدخال أداة مالية جديدة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للسلع الانتقائية بين الأسواق الخليجية، بما يدعم التنسيق في حركة التجارة والحد من الاختلافات الضريبية بين الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن ينعكس التطبيق، بعد استكمال الإجراءات التنفيذية وتحديد السلع والنسب وتاريخ بدء التحصيل، على أسعار المنتجات المشمولة وتكاليف الاستيراد والتوزيع، فضلاً عن أنماط الاستهلاك وأداء الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ.

ولا يعني صدور المرسوم بالموافقة على الاتفاقية بدء تحصيل الضريبة فوراً، إذ يتطلب التطبيق الفعلي استكمال التشريعات والقرارات التنفيذية، وتحديد السلع الخاضعة ونسب الضريبة والالتزامات المترتبة على المنتجين والمستوردين، والإعلان عن موعد بدء التطبيق في الكويت.