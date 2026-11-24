أكدت شركة فلاي دبي، أنها تواصل التنسيق والعمل بشكل وثيق مع الجهات والسلطات المعنية، تمهيداً لاستئناف رحلاتها الجوية بين دبي وتل أبيب، في إطار متابعتها المستمرة للتطورات المتعلقة بحركة الطيران على هذا المسار.

وأوضح متحدث باسم الناقلة أن الشركة تراقب الأوضاع التشغيلية والأمنية بشكل مستمر، بما يضمن المحافظة على أعلى معايير السلامة والأمن للركاب وأفراد الطواقم، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تتطلع إلى إعادة تشغيل الرحلات بين الوجهتين فور توافر الظروف المناسبة واستكمال المتطلبات اللازمة لذلك.

وأضاف أن الناقلة ستواصل إطلاع المسافرين والشركاء على أي تطورات أو تحديثات تتعلق باستئناف الرحلات عبر قنواتها الرسمية، داعياً العملاء إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة ومنصاتها الرقمية للحصول على أحدث المعلومات بشأن جدول الرحلات والحجوزات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه شركات الطيران العالمية والإقليمية مراجعة عملياتها التشغيلية وفقاً للمتغيرات الميدانية ومتطلبات السلامة الجوية، حيث تبقى حماية المسافرين وضمان استمرارية العمليات التشغيلية الآمنة على رأس أولويات الناقلات الجوية.

ولم تحدد «فلاي دبي» حتى الآن موعداً زمنياً لاستئناف الرحلات بين دبي وتل أبيب، مؤكدة أن أي قرار بهذا الشأن سيعتمد على تقييم شامل للظروف التشغيلية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، قبل الإعلان رسمياً عن مواعيد العودة إلى الخدمة على هذا الخط.