جيه إل إل: ارتفاع مبيعات العقارات على الخارطة

19.8 %

نمو معاملات إعادة البيع

تسليم 14 ألف وحدة سكنية



أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقاريرها حول ديناميكيات أداء سوق المعيشة والسكن خلال الربع الثالث من 2026، والتي أشارت فيه إلى أن انخفاض الإيجارات وتحسن القدرة التفاوضية للمستأجرين أسهمتا في زيادة وتيرة الانتقال إلى عقارات أخرى في دبي، بينما أسهم تنظيم تجميد الزيادات الإيجارية في أبوظبي في تشجيع المستأجرين على تجديد عقودهم.

وسجلت دبي خلال الربع الثالث من 2026 ارتفاعاً 48.6% في أعداد عقود الإيجار الجديدة مقارنةً بالربع السابق، وبنحو 13.7% مقارنةً بالعام الماضي؛ مدفوعةً بذروة نشاط التأجير المعتادة قبيل بدء العام الدراسي، ما أدى إلى زيادة إجمالي عقود الإيجار المسجلة 7% مقارنةً بالعام الماضي، وفي المقابل، انخفض متوسط أسعار ​​الإيجارات في دبي 5.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، حيث تراجعت إيجارات الشقق 5.3%، وإيجارات الفلل 3%.

تجديد عقود الإيجار

وفي أبوظبي، سجلت عمليات تجديد عقود الإيجار انتعاشاً بنسبة 29.1% خلال الربع، حيث ساعد قرار تجميد الزيادات الإيجارية في تسهيل عمليات التجديد، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد العقود المسجلة بنسبة 14.3% مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، لا يزال إجمالي العقود المسجلة أقل بنسبة 6.9% مقارنةً بالعام الماضي، نتيجة لتراجع أعداد العقود الجديدة بنسبة 18.5%.

واستمرت أسعار الإيجارات في بعض المجمعات السكنية في الارتفاع، حيث تراوحت الزيادة بين 0.3% للفيلات و4% للشقق خلال الفترة من بداية العام حتى الربع الثالث.

وانتعشت مبيعات العقارات على الخارطة في دبي، حيث اعتمد المطورون نهجاً أكثر تدرجاً في طرح المشاريع الجديدة، وسجلت معاملات إعادة البيع ارتفاعاً بنحو 19.8% خلال الربع الثالث ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت أسعار الفلل بواقع 2.2%، بينما انخفضت أسعار الشقق بواقع 0.9%.

منازل التاون هاوس

وفي أبوظبي، انخفض إجمالي المعاملات 9.6% مقارنةً بالعام الماضي نتيجة تراجع مبيعات السوق الثانوية 30.9%، رغم أن إجمالي حجم المعاملات منذ بداية العام لا يزال أعلى مما كان عليه في 2025، كما واصلت الأسعار ارتفاعها مقارنةً بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار منازل التاون هاوس انخفاضاً 8.3% خلال الربع.

وشهدت دبي تسليم ما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية بها إلى نحو 923700 وحدة، بينما شهدت أبوظبي دخول نحو 3 آلاف وحدة إلى السوق ليصل مخزون السوق من الوحدات السكنية بها إلى نحو 302800 وحدة، ومن المقرر إنجاز حوالي 17 ألف وحدة في دبي و7300 وحدة في أبوظبي خلال الربع الرابع.

وفي حين تسير المشاريع التي بلغت مراحلها الإنشائية الأخيرة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها إلى حد كبير، إلا أن المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولية تشهد تعديلات في جداولها الزمنية نتيجة لارتفاع تكاليف المواد وطول فترات التوريد.

تدفقات نقدية

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «بالنظر إلى المرحلة القادمة، نتوقع أن يعتمد المطورون نهجاً أكثر تأنياً فيما يتعلق بإطلاق المشاريع الجديدة، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المواد وطول الفترات الزمنية اللازمة للتوريد، حيث ستكون الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية هي الأكثر قدرة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما سيتعين الموازنة بعناية بين جودة المباني، ومساحات الوحدات، والمرافق المتاحة لتناسب شرائح المشترين المستهدفة. ورغم أن ارتفاع التكاليف قد يحد من إمكانية خفض الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن تظل خطط السداد المرنة الأداة الرئيسية لجذب المشترين والحفاظ على الاهتمام من المستثمرين».

وشهد سوق التأجير في دبي تعافياً خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت أعداد العقود الجديدة المسجلة بنسبة 48.6% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 13.7% مقارنةً بالعام الماضي. وقد جاءت هذه الوتيرة في الانتقال إلى مساكن جديدة مدفوعةً بزيادة القدرة التفاوضية للمستأجرين، في ظل انخفاض أسعار الإيجارات في أنحاء الإمارة، ما منح المستأجرين أفضلية أكبر. كما شهد متوسط الإيجارات السنوية انخفاضاً 5.2%، ما أتاح للمستأجرين فرصاً أوسع للحصول على خيارات سكنية أكثر ملاءمة من حيث القيمة والتكلفة.

وإلى جانب ذلك، أسهمت ذروة عمليات التأجير التي تسبق عادةً بدء العام الدراسي في زيادة الطلب الموسمي، وهو ما عزز النمو الربع سنوي في أعداد العقود الجديدة.

وفي المقابل، سجلت عمليات تجديد العقود نمواً أبطأ بكثير بواقع 2.4% مقارنةً بالعام الماضي و8.3% مقارنةً بالربع السابق، ما يؤكد أن الانتقال إلى مساكن جديدة، وليس تجديد العقود القائمة، كان هو الجانب الأكثر نمواً في سوق دبي خلال هذا الربع.