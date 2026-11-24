

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم تمتد لعامين، تحدد أطر التعاون بينهما لدعم تطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واحتضانها وتعزيز نموها في قطاعات السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية في إمارة أبوظبي.

وتتيح المذكرة للشركات المؤهلة الاستفادة من برامج احتضان الأعمال وتسريع النمو ورفع الجاهزية وخدمات الاستشارات والتوجيه، من خلال شبكة مراكز «مزن هب» التابعة لصندوق خليفة والمبادرات ذات الصلة. وتتكامل برامج وموارد «مزن هب» مع خبرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في القطاعات المستهدفة وشبكة شركائها، لمساعدة روّاد الأعمال على فهم احتياجات هذه القطاعات بصورة أعمق، واستكشاف فرص التعاون المشترك.

وقال سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالمشاركة في بناء منظومة متنوعة وداعمة لروّاد الأعمال، تُمكنهم من استثمار هذه الفرص، وتُثري المشهدين الاقتصادي والثقافي في الإمارة. ويشكل تعاوننا مع صندوق خليفة خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ يتيح لنا ربط الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة، بما يدفع نموها المستدام، بالتوازي مع تطور هذه القطاعات على المدى الطويل».

وقال سعادة إبراهيم الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يجسّد هذا التعاون التزام صندوق خليفة بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويتيح لها الاستفادة من الفرص الواعدة والخبرات المتخصصة وشبكات العلاقات التي تدعم نموها ونجاحها. ومن خلال مذكرة التفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، نسعى إلى تزويد روّاد الأعمال بالمهارات والقدرات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة، والتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة، بما يسهم في نمو قطاعات السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية في الإمارة».

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التوجيه الاستراتيجي لتحديد المجالات ذات الأولوية في قطاعات السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لهذه القطاعات. كما ستقدم الدائرة خبراتها المتخصصة من خلال جلسات الإرشاد والاستشارات، والمشاركة في لجان التقييم، وتنظيم برامج لتبادل المعرفة.

من جانبه، سيتولى صندوق خليفة تصميم برامج لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتنفيذها عبر منظومة «مزن» لريادة الأعمال والمبادرات ذات الصلة، بما يتماشى مع أولويات القطاعات المشمولة بالمذكرة. وستساعد برامج احتضان المشاريع وتسريع نموها والاستشارات والتوجيه، الشركات على رفع جاهزيتها من خلال تطوير قدراتها الفنية والتجارية، بما يؤهلها لبناء شراكات فاعلة والاستفادة من الفرص ذات الصلة.