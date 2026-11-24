



كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن برنامج الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، التي تقام على مدى 45 يوماً، من 4 ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027، وتتضمن حفلات موسيقية وعروضاً ضوئية وفعاليات للسيارات وتجارب تسوق ومطاعم وأنشطة عائلية، إلى جانب سحوبات وجوائز قيّمة.

وتشمل أبرز فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان حفلاً غنائياً للفنان راشد الماجد، وعروض طائرات الدرون على الواجهة البحرية، و«ليالي مهرجان دبي للتسوق» في دبي فستيفال سيتي مول، و«كانتين الشاطئ»، و«سباق التوهج في حتا»، و«إم أو تي بي» في ند الشبا. ويقدم المهرجان عروضاً ترويجية وتخفيضات في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، إلى جانب سحوبات وجوائز تمتد طوال الموسم.

وتقام الدورة تحت شعار «موسم الاكتشافات في دبي»، لتشجيع السكان والزوار على استكشاف الوجهات والتجارب المتنوعة في الإمارة.

تجارب استثنائية

وقال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسخ مهرجان دبي للتسوق مكانته إحدى أبرز محطات الموسم الشتوي في دبي، وموعداً يتجدد فيه اللقاء للاحتفال واستكشاف ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية. واليوم، نواصل هذه المسيرة في الدورة الثانية والثلاثين ببرنامج يعكس حيوية دبي وطابعها المتجدد، ويقدم تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، لتشمل الترفيه وفنون الطهي والثقافة والمغامرات، إلى جانب العروض المميزة والجوائز القيّمة. ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تقديم المزيد من الأسباب التي تدفع سكان دبي وزوارها إلى استكشاف المدينة، والاستمتاع بكل ما تزخر به من وجهات وتجارب».

وأضاف قائلاً: «ما يميز مهرجان دبي للتسوق هو قدرته على التجدد عاماً بعد عام، مع الحفاظ على طابعه الفريد الذي جعل منه أحد أبرز الأحداث الموسمية في المدينة. وتتضمن دورة هذا العام تجارب جديدة ومفاهيم مبتكرة، إلى جانب فعاليات أساسية يترقبها الجمهور، في برنامج يمتد من شواطئ دبي إلى وجهاتها الحضرية والطبيعية في حتا. كما نحرص على أن تتجاوز آثار المهرجان حدود الاحتفال، من خلال تسليط الضوء على الأعمال المحلية، وإتاحة الفرص أمام مختلف القطاعات للاستفادة من زخم الموسم. وضمن «موسم الاكتشافات في دبي»، ندعو الجميع إلى خوض تجارب جديدة، واستكشاف وجهات لم يسبق لهم زيارتها، والاستمتاع بلحظات تجمع العائلة والأصدقاء، وتجعل من شتاء دبي موسماً حافلاً بالذكريات».

ويعد التعاون بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية في نهج النمو الذي تعتمده دبي، وعنصراً محورياً في تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مستوى المدينة بأكملها، إذ تتعاون الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين والرعاة من القطاع الخاص في كل دورة لإقامة المهرجان على نطاق واسع يشمل قطاعات التجزئة والترفيه والسحوبات والوجهات في مختلف أنحاء المدينة.

وتحظى الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان دبي للتسوق بدعم من الشركاء البارزين والرعاة الرئيسيين، ومنهم مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واينوك، واتصالات وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.