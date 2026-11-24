

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن اختتام الموسم الرابع من برنامج «رامب-آب» الذي أطلقته الشركة لدعم رواد الأعمال في الدولة، وتطوير الشركات المحلية الناشئة، وتعزيز قاعدة مورديها المحليين.

وبدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يقدم برنامج «رامب-آب» دورات تدريبية مكثفة وإرشاداً متخصصاً على يد خبراء عالميين، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للتواصل مع شبكات الأعمال وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في تمكين مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، بالإضافة إلى ضمان استدامتها.

كما يسهم البرنامج في تأهيل الشركات للمنافسة على فرص التوريد المستقبلية لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى زيادة مشترياتها من السوق المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

وتنفق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في الدولة، ما يمثل نحو 40 % من إجمالي إنفاق الشركة على المشتريات.

وتلقت الشركة أكثر من 840 طلباً للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج «رامب-آب»، جاء ثلثها من شركات ناشئة تقودها نساء. وتشير التقديرات إلى أن الشركات المشاركة في البرنامج هذا العام وفرت أكثر من 550 فرصة عمل، ما يعكس دور الشركات المحلية في توفير فرص العمل ودعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع C3، وهي مؤسسة اجتماعية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، انطلاقاً من دورهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار".

وأِشار معاليه إلى حرص وزارة الاقتصاد والسياحة على توفير بيئة اقتصادية محفزة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تعزز جاهزيتها وتفتح أمامها فرصاً جديدة للتوسع والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وقال معاليه: «إن الشراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال برنامج «رامب-آب» تجسد نموذجاً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم هذه الشركات وتأهيلها للاستفادة من فرص التوريد المحلي وتعزيز حضورها ضمن سلاسل القيمة، بما يدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار».

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه. ومن خلال برنامج «رامب-آب»، نواصل تمكين الشركات الوطنية الناشئة من تطوير قدراتها وتوسيع أعمالها، وإتاحة الفرصة لها للمنافسة على فرص التوريد المستقبلية لدى الشركة، بما يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية ودعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني. ويعكس الإقبال المتزايد على البرنامج، الإمكانات الواعدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات ودورهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة».

وقالت ميديا نوسنتيني، الشريك الأول في شركة Global Ventures ومؤسس شركة C3 (Companies Creating Change ): «مع اختتام الموسم الرابع من برنامج «رامب-آب»، نفخر بشراكتنا المستمرة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي جعلت من هذا البرنامج منصة رائدة لدعم ريادة الأعمال في الإمارات. في كل موسم، نشهد قصص نجاح ملهمة لمؤسسين يحولون التحديات إلى فرص، مستلهمين من التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالابتكار والاستدامة. ويسعدنا في مؤسسة C3 أن نكون جزءاً من هذه الرحلة التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتنمية مستقبل الصناعة في الدولة».

وضم البرنامج أيضاً ورشة تدريبية مكثفة للمشاركين واختُتم بتنظيم يوم العرض التقديمي بحضور المستثمرين، حيث استعرض رواد الأعمال مشاريعهم أمام قادة القطاع والمستثمرين والشركاء المعنيين بقطاع ريادة الأعمال.

وبعد عملية التقييم التي شهدت منافسة كبيرة، تم اختيار 10 رواد أعمال ليتلقوا توجيهاً وتدريباً شخصياً من كبار المتخصصين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وخبراء في إدارة الأعمال المستدامة والتمويل ومتطلبات العمل مع الشركات الصناعية الرئيسية.

وشهد الحفل الختامي للموسم تكريم رواد الأعمال العشرة المتأهلين إلى المرحلة النهائية، تقديراً لما أحرزوه من تقدم، وتسجيل شركاتهم ضمن قائمة الموردين المحتملين لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يتيح لهم التعرّف على متطلبات مشتريات الشركة والمنافسة على فرص التوريد المستقبلية.

وشملت قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية الشركات التالية: AC3D Robotics و 44.01 وAstrek Innovations وCosmos Green FZE & Cosmos Green Metal Scrap TR LLC وElectrogenos وMycoSphere وPVLyte وStellaria وVASTARA Additive Manufacturing وBiosolvit.

وأسهم برنامج «رامب-آب» على مدى مواسمه الأربعة، في تسريع نمو 84 شركة ناشئة، واستقطاب أكثر من 2600 طلب مشاركة، والمساهمة في توفير نحو 1400 فرصة عمل.

ومن المقرر إطلاق الموسم الخامس من البرنامج خلال الربع الأول من عام 2027، حيث تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دعم ريادة الأعمال وتمكين الموردين المحليين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.