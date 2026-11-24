

أظهرت نتائج الإصدار الخامس من التقرير السنوي العالمي للمرونة السيبرانية، الصادر عن شركة كوهيزيتي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات تفوّق المؤسسات في دولة الإمارات على نظيراتها عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي للتعافي من الهجمات السيبرانية، حيث أفادت 41 % من المؤسسات في الإمارات التي تعرضت لهجوم سيبراني بأن الذكاء الاصطناعي أدى دوراً مهماً في تحديد الأنظمة والبيانات التي ينبغي استعادتها أولاً، مقابل 31 % عالمياً.

وتشير الدراسة كذلك أنه ومع استخدام 99 % من المؤسسات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها جميعاً لوكلاء أو مساعدين رقميين أو مسارات عمل قائمة على هذه التقنية، تصبح الأولوية المقبلة تتمثل في حصر أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة، وإخضاعها للحوكمة، وإدراجها بالكامل ضمن خطط التعافي.

وقال غريغ بيترسن، المدير الإقليمي لشركة كوهيزيتي في الشرق الأوسط: «يغير الذكاء الاصطناعي كلاً من سرعة تنفيذ الهجمات السيبرانية ودرجة تعقيدها، ولكنه في الوقت ذاته يمنح المؤسسات قدرات جديدة تعزز فاعلية الاستجابة والتعافي، وقد بدأت المؤسسات في الإمارات بالفعل الاستفادة منه في ترتيب أولويات التعافي والتحقق من سلامة الأنظمة بعد استعادتها».

وأضاف: «يتمثل التحدي المقبل، في حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتزايد اعتماد المؤسسات عليها، ويبدأ ذلك بتحديد الوكلاء والنماذج المستخدمة في مختلف أنحاء المؤسسة، ومعرفة ما يمكن لكل منها الوصول إليه، وكيفية استعادتها بأمان إذا تعرضت للاختراق».

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية المؤسسات في الإمارات تتأهب للتهديدات التي قد تنشأ مع ظهور نماذج متقدمة أكثر للذكاء الاصطناعي؛ فقد أفادت 99 % منها بأنها ستحتاج إلى تعديل خطط الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها، لمواجهة نماذج قادرة على تسريع الهجمات وأتمتتها، بدءاً من اكتشاف الثغرات وتطوير وسائل استغلالها، وصولاً إلى تنفيذ هجمات متعددة المراحل بصورة مستقلة، وتتوقع نحو ثلثي المؤسسات أي 64 % إجراء تعديلات متوسطة في جوانب عدة من خططها، فيما ترى 27 % منها أن هذه الخطط ستحتاج إلى تحديثات جوهرية.

وقال غريغ بيترسن: «مع ظهور نماذج متقدمة أكثر للذكاء الاصطناعي، ستصبح سرعة الهجمات السيبرانية وتعقيدها تحدياً لاستراتيجيات الاستجابة والتعافي التقليدية، وعلى المؤسسات أن تقوم بجرد وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين في مختلف وحداتها، وأن تكون قادرة على رصد أي سلوك غير متوقع لها واحتوائه، إلى جانب التحقق من سلامة نماذجها وبياناتها قبل استعادتها، وقد أحرزت مؤسسات دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعافي، وسيكون تطبيق القدر نفسه من الانضباط في حماية بيئات الذكاء الاصطناعي ضرورياً للحفاظ على مرونتها في ظل تطور التهديدات».