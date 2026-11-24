

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق 216 وحدة سكنية على الواجهة البحرية ضمن مشروع «بالم سنترال برايفت ريزيدنسز» في «نخلة جبل علي». وتضم الوحدات شققاً سكنية، ومنازل تاون هاوس دوبلكس، ومنازل بنتهاوس، وستشغل ثلاثة مبانٍ متدرجة تطل على الممر المائي «ذا كوف» بين السعفتين C وD.

ويأتي هذا الإطلاق بعد توالي الإطلاقات الناجحة للوحدات السكنية في «نخلة جبل علي»، بما في ذلك 212 وحدة سكنية في أكتوبر 2025 و222 وحدة سكنية في يونيو 2026.

وتتضمن المرحلة الجديدة شققاً تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، ومنازل تاون هاوس دوبلكس بأربع غرف نوم، ومنازل بنتهاوس بخمس غرف نوم. وتطل شقق مختارة مكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم على شرفات طابق البوديوم، وتتميز منازل التاون هاوس بشرفات خاصة وغرف معيشة ذات أسقف مرتفعة.

وتُعد «نخلة جبل علي» جزءاً من ممر النمو الجنوبي في دبي، ويضم مخططها الرئيسي سبع جزر مترابطة وشاطئاً يمتد لأكثر من 90 كيلومتراً. كما سيضم المشروع مسجداً ومركزاً تجارياً يمتد على مساحة 9.000 متر مربع لخدمة مجمع الجزيرة المتنامي، وذلك بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.