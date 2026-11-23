استحوذت مجموعة «فيرتكس القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على حصة الأغلبية في أعمال سلسلة مطاعم «كيني روجرز روسترز» في ماليزيا، وذلك من خلال مشروع مشترك مع شركة «برجايا روسترز» التابعة لمجموعة «برجايا فود برهاد» المدرجة في بورصة ماليزيا، لتشغيل الأعمال وتطويرها، في خطوة تعزز توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات بجنوب شرق آسيا.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بين عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فيرتكس القابضة»، ولويس دانيال، مدير شركة «برجايا روسترز»، بحضور الدكتور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ماليزيا.

ويأتي الاستحواذ ضمن استراتيجية «فيرتكس القابضة» للتوسع في أسواق جنوب شرق آسيا، حيث تنظر المجموعة إلى ماليزيا باعتبارها نقطة انطلاق لتعزيز حضورها الإقليمي، مع توجهها إلى دراسة فرص توسيع انتشار العلامة التجارية في أسواق آسيوية أخرى، إلى جانب استكشاف استثمارات إضافية في قطاع الأغذية والمشروبات، وفق نهج تدريجي ومدروس.

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فيرتكس القابضة»، إن ماليزيا تمثل سوقاً مهمة في استراتيجية التوسع الدولي للمجموعة، مشيراً إلى أن الاستحواذ على حصة الأغلبية في «كيني روجرز روسترز» يشكل خطوة محورية في هذا التوجه، ويعكس التزام المجموعة بالاستثمار في السوق الماليزية على المدى الطويل.

من جانبه، قال خليفة الظاهري، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لشؤون الاستثمار في مجموعة «فيرتكس القابضة»، إن الاستحواذ يوفر منصة للاستثمار طويل الأمد في قطاع المطاعم الماليزي، موضحاً أن المشروع المشترك يجمع بين رأس المال والإشراف الاستثماري للمجموعة، والخبرة التشغيلية لشركة «برجايا روسترز» ومعرفتها بالسوق المحلية.

وتعكس الشراكة توجه المجموعة نحو الاستفادة من الخبرات المحلية والشراكات التشغيلية في الأسواق الآسيوية، بما يدعم تطوير أعمال العلامة التجارية وتعزيز حضورها في السوق الماليزية، ويفتح المجال أمام فرص توسع مستقبلية في المنطقة.

وتُعد مجموعة «فيرتكس القابضة» تكتلاً استثمارياً متنوع الأنشطة مقره أبوظبي، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 1.6 مليار درهم، وتتوزع محفظته على قطاعات العقارات والخدمات المالية والتدقيق والتعليم والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات وإدارة الأصول الاستراتيجية.

وتعتمد المجموعة في استراتيجيتها الاستثمارية على تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية ودعم نموها في الأسواق الناشئة والراسخة، مستندة إلى الانضباط في تخصيص رأس المال والحوكمة والشراكات طويلة الأمد، مع التركيز على توسيع عملياتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية.