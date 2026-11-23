أعلنت أفنيو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع «سانت ريجيس ريزيدينسز فـي جُـزر دبي»، وهو مشروع سكني فاخر يقع مباشرة على الشاطئ وتطوره الشركة بالتعاون مع ماريوت الدولية. ويضم المشروع 248 وحدة سكنية موزعة على مبنيين، ويجمع بين التصميم المعماري العصري، والرقي الذي يتسم بالبساطة، ومستويات الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها علامة سانت ريجيس.

يقع المشروع مباشرة على شاطئ جُزر دبي، ويوفر مجموعة من الوحدات السكنية التي تضم من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بما فيها شقق البنتهاوس والوحدات السكنية ذات التصاميم المميزة. وقد صُممت الوحدات للاستفادة من موقع المشروع المطل على البحر، من خلال توفير تراسات واسعة ومساحات معيشة رحبة، مع مراعاة الانسجام بين التصميم المعماري والمشهد الطبيعي المحيط.

مرافق متكاملة

ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق التي توفر للمقيمين خيارات متنوعة للترفيه والاستجمام وممارسة الأنشطة الرياضية. وتشمل المرافق الخارجية حدائق منسقة ومسابح ومناطق مخصصة للتجمعات واللقاءات الاجتماعية، إلى جانب مرافق داخلية تضم صالة خاصة بالمقيمين، ومرافق للياقة البدنية، ومرافق سبا، ومساحات مخصصة للترفيه. كما يستفيد المقيمون من خدمة الخادم الشخصي المميزة من سانت ريجيس، إلى جانب مجموعة من خدمات الضيافة الشخصية التي تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم الراحة في حياتهم اليومية.

محطة مهمة

وقالت رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري: «تمثل اتفاقيتنا مع ماريوت الدولية محطة مهمة في مسيرة أفنيو، إذ نطلق من خلالها مشروعاً يحمل علامة سانت ريجيس في جُزر دبي. فقد حرصنا على التعاون مع علامة تجارية تشاركنا رؤيتنا وقيمنا والتزامنا بالتميز. وتتمتع سانت ريجيس بإرث عريق ومكانة راسخة، ما يجعلها شريكاً ينسجم مع نهجنا في تطوير مشاريع سكنية متميزة. ومن خلال هذا المشروع، نقدم خياراً سكنياً مميزاً في جُزر دبي، يجمع بين جودة المشروع ومستويات الخدمة والضيافة الراقية التي ارتبطت باسم سانت ريجيس على مدى أجيال».

وجهة رائدة

وقال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير المشاريع متعددة الاستخدامات لدى شركة ماريوت الدولية: «رسّخت دبي مكانتها وجهةً رائدةً للمشاريع السكنية الفاخرة التي تُطوَّر بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة، ويسعدنا التعاون مع أفنيو للتطوير العقاري لإطلاق مشروع «سانت ريجيس ريزيدينسز فـي جُـزر دبي». يجمع المشروع بين موقعه الاستثنائي على الشاطئ وتقاليد سانت ريجيس المميزة والتجربة السكنية التي تقدمها، ليقدم خياراً سكنياً جديداً وراقياً للراغبين في امتلاك منزل».

ويعزز إطلاق المشروع حضور أفنيو للتطوير العقاري في جُزر دبي، حيث تعمل الشركة على بناء محفظة من المشاريع السكنية ومشاريع الضيافة بالتعاون مع علامات تجارية مرموقة. ويمثل «سانت ريجيس ريزيدينسز فـي جُـزر دبي» أول مشروع ضمن خطة أفنيو لتطوير 3 مشاريع متجاورة في قطاعي السكن والضيافة، بالشراكة مع علامات تجارية عالمية، بما يعكس رؤيتها لتطوير وجهة متكاملة في جُزر دبي.

ومن المتوقع اكتمال مشروع «سانت ريجيس ريزيدينسز فـي جُـزر دبي» خلال الربع الأخير من 2030.