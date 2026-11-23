1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة

65 ألف متخصص في قطاع البناء والتشييد

55 ألف منتج لتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية والاستدامة

7 معارض متخصصة يشهدها الحدث



افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم (الاثنين)، معرض «الخمسة الكبار العالمي 2026»، الذي تقام دورته السابعة والأربعون في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، وبحضور أكثر من 65 ألف متخصص في قطاع البناء والتشييد، حيث يستعرض المعرض أكثر من 55 ألف منتج، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية والاستدامة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير قطاع البناء والتشييد، وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العمرانية، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويرفع كفاءة المشاريع وجودتها، ويدعم توجهات دبي نحو ترسيخ منظومة عمرانية مستدامة تستند إلى الابتكار والاستدامة وأعلى المعايير العالمية.

وأشار سموه إلى الدور الذي يؤديه معرض «الخمسة الكبار العالمي» في تعزيز مكانة دبي منصة دولية رائدة لقطاع البناء والتشييد، من خلال استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في دعم تطور القطاع ومواكبة تحولاته المتسارعة.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «افتتحنا اليوم (أمس) في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الـ47 من معرض «الخمسة الكبار العالمي»، بمشاركة أكثر من 1800 عارض من أكثر من 60 دولة وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري، ويعرض المشاركون فيه أكثر من 55 ألف منتج، ويشهد الحدث تنظيم 7 معارض متخصصة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 65 ألف متخصص في قطاع البناء والتطوير».

وأضاف سموه: «خلال الافتتاح تجوّلتُ في عدد من الأجنحة الوطنية والعالمية، واطّلعتُ على أحدث تقنيات البناء والحلول المستدامة، ونرحب بجميع ضيوف دبي».

وخلال جولته في المعرض، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، اطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية ومواد البناء الحديثة والأنظمة الهندسية، إلى جانب الابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها.

وشملت الجولة عدداً من أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث زار سموه جناح «تروجان» (Trojan)، والجناح العُماني، وجناح شركة «فيتكس» (Vitex) اليونانية، إلى جانب أجنحة «الشامسي» و«إس كي إم» (SKM) و«إيه إتش آر آي» (AHRI) و«ميديا» (Midea). كما شملت الجولة الجناح الإيطالي، وجناح القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والجناح الألماني، حيث تعرّف سموه إلى أحدث الحلول والتقنيات المعروضة في مجالات البناء والتشييد وكفاءة المباني والاستدامة والأمن والسلامة.

كما اطّلع سموه على مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات البناء الذكي وأتمتة العمليات الإنشائية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تسهم في تطوير أساليب التصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع، بما يعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة المخرجات الإنشائية.



مشاركة عالمية واسعة

ويُعد معرض «الخمسة الكبار العالمي» من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، إذ تجمع دورته السابعة والأربعون أكثر من 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، وتستقطب أكثر من 65 ألف متخصص، لاستعراض ما يزيد على 55 ألف منتج وحل مبتكر يلبي احتياجات القطاع ويواكب تطوراته المتسارعة.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها أجنحة النمسا ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وسلطنة عُمان والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، بما يعكس تنوع الحضور العالمي، ويوفر منصة لتعزيز التواصل بين الشركات والموردين وصنّاع القرار، واستكشاف فرص التعاون في مشاريع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني.

وتقام بالتزامن مع المعرض سبعة معارض متخصصة، تشمل المعدات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والأحجار، والتصميم الحضري وتنسيق الحدائق، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، والتقنيات الجيومكانية، وإدارة المرافق المستقبلية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات والحلول في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، ويعزز تكامل المنصة التجارية والمعرفية التي يوفرها الحدث.