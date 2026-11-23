أطلقت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي» (مَير)، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في توجهاتها الاستثمارية والتنموية، وتوسعاً في نطاق عملها لمواكبة المتغيرات التي تشهدها منظومات الغذاء عالمياً، وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي بالدول العربية.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس الهيئة عام 1976، ليشكل محطة مفصلية في مسيرتها، ويؤسس لمرحلة أكثر شمولاً في الاستثمار الغذائي، تتجاوز التركيز التقليدي على الإنتاج الزراعي إلى مختلف حلقات سلاسل القيمة الغذائية، بما يشمل التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة، وصولاً إلى تعزيز توافر الغذاء واستقرار إمداداته وسهولة الوصول إليه.

وتعكس الهوية الجديدة توجهاً نحو توسيع المحفظة الاستثمارية للهيئة لتشمل قطاعات أوسع ارتباطاً بمنظومات الغذاء، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتمويلية، بما يدعم بناء منظومات غذائية عربية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرفع قدرتها على التعامل مع التحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية وتقلبات الأسواق.

وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة المؤسسة، ويعكس تطور رؤيتها وتوجهها نحو توظيف الاستثمار بصورة أكثر شمولاً لدعم الأمن الغذائي في الدول العربية.

وقال إن الهيئة واصلت على مدى خمسة عقود تطوير دورها في دعم الاستثمار والتنمية عربياً، انطلاقاً من قناعة بأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب نهجاً متكاملاً يتجاوز الإنتاج الزراعي ليشمل مختلف حلقات منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد. وأضاف أن الهوية الجديدة تجسد طموح الهيئة إلى توظيف الاستثمار وتعزيز الشراكات وتعبئة الفرص، بما يسهم في بناء منظومات غذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويحقق قيمة اقتصادية وأثراً تنموياً ملموساً للدول العربية.

وأشار الزعابي إلى أن «مَير» ليست مجرد هوية جديدة، بل تعبير عن مرحلة متجددة من مسيرة الهيئة، تقوم على البناء على إرثها المؤسسي وخبراتها المتراكمة، والانطلاق نحو آفاق أوسع من الاستثمار والتعاون والشراكة، بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتستهدف المرحلة الجديدة ترسيخ مكانة الهيئة مؤسسة مالية واستثمارية وتنموية عربية متعددة الأطراف، من خلال تطوير محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في مختلف القطاعات المرتبطة بمنظومات الغذاء، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية والقطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.

وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة تحفيز الاستثمارات في القطاعات الغذائية والزراعية ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في تطوير منظومات الغذاء، بما يفتح المجال أمام مشروعات جديدة، ويسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصادات العربية وتوسيع فرص العمل ودعم مسارات التنمية المستدامة.

ويعكس التحول من مسمى الاستثمار والإنماء الزراعي إلى الاستثمار والأمن الغذائي اتساع مفهوم الأمن الغذائي في استراتيجية الهيئة، ليصبح الاستثمار موجهاً نحو منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويدعم بناء سلاسل إمداد غذائية أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة المتغيرات.

وبعد خمسة عقود من الاستثمار في الأمن الغذائي، تدخل الهيئة مرحلة جديدة بهوية ورؤية أوسع، تستهدف تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص الاستثمارية وتحقيق أثر تنموي مستدام في الدول العربية.