أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقاريرها حول ديناميكيات أداء سوق الفنادق في الإمارات، التي أشارت فيه إلى أن قطاع الضيافة الإماراتي يتحسن بمعدلات أفضل، موضحة أن أعداد الزوار الدوليين في تحسن مستمر.

وسجلت أبوظبي أعلى مستويات المرونة، إذ حافظ المشغلون على استقرار أسعار الغرف بدلاً من تقديم خصومات لرفع معدلات الإشغال، وفي سبتمبر، ارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية 5.6% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ معدل الإشغال 73.5%.

وخلال الفترة من بداية العام حتى سبتمبر، بلغ معدل الإشغال في الإمارات 60% وقد سجل أغسطس استقبال دبي لعدد 869 ألف زائر، وهو أعلى رقم شهري منذ فبراير من نفس العام.

وأسهمت الحملة التي أطلقتها دبي بعنوان «دعوة من دبي»، ومنصتا «زوروا الإمارات»، و«جولة الإمارات الكبرى» على المستوى الاتحادي، في حفز الطلب وإطالة فترات الإقامة.

دفعة موسمية

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «اقتربت معدلات الإشغال من الضعف تقريباً مقارنة بمستويات مارس، وهو أداء أقوى مما كنا نتوقعه في تلك المرحلة. وبنظرة مستقبلية، من المتوقع أن يوفر فصل الشتاء دفعة موسمية إيجابية، وإن كانت وتيرة التعافي تعتمد على استقرار الأوضاع الإقليمية واستعادة ثقة المسافرين. ونتوقع تعافياً تدريجياً بدءاً من عام 2027 في حال استقرت الظروف، حيث يُرجح أن تتحسن معدلات الإشغال بوتيرة أسرع من أسعار الغرف. وتوفر مقومات دولة الإمارات، المتمثلة في شبكة الربط الجوي القوية والعروض السياحية المتنوعة وأجندة الفعاليات الحافلة، عوامل داعمة لتعافٍ مستدام للسوق على المدى المتوسط».