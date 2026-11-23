تجاوزت مبيعات برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري في دبي مليار درهم، عقب اختتام مرحلة إبداء الاهتمام بالمشروع، الذي تطوره شركة «إل إم دي» (LMD) بالشراكة مع «ديفمارك»، في مؤشر على الطلب القوي على المساحات التجارية الفاخرة، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المبيعات في يناير 2027.

ويُعد البرج، الذي يجري تطويره بالشراكة مع كريستيان أ. روكفلر، ممثلاً بمجموعة «إيكونيك ليفينغ» (ILG)، أول ظهور عالمي لعلامته التجارية في قطاع العقارات. ويتألف المشروع من 87 طابقاً، بارتفاع 400 متر، على شارع الشيخ زايد، ليصبح أطول برج تجاري في دبي عند اكتماله، مع تصميم يستهدف الشركات العالمية الباحثة عن مقار أعمال بمواصفات متقدمة.

وكُشف عن المشروع في أكتوبر الماضي، ويستند إلى مفهوم يجمع بيئة الأعمال بمعايير الضيافة، من خلال تصميم مستوحى من مقار الشركات المرموقة في نيويورك، إلى جانب خمسة طوابق مخصصة للمرافق الصحية والترفيهية وخدمات الأعمال، بما يوفر تجربة متكاملة للعاملين والشركات.

وقال حمد العبار الشريك المدير لشركة «إل إم دي» في الإمارات، إن تجاوز المبيعات مليار درهم مع اختتام مرحلة إبداء الاهتمام، يمثل محطة مهمة للشركة في بناء محفظتها من المشاريع التجارية في دبي، التي تواصل استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً حرص الشركة على نقل معايير التصميم وجودة الخدمات التي تميز مشاريعها في قطاع الضيافة إلى بيئات العمل التجارية.

ويحمل البرج ملامح معمارية مميزة، تشمل واجهة زجاجية منحنية بتفاصيل مضلعة، وتراسات مزروعة، وقمة مدببة، فيما تستلهم المساحات الداخلية المشتركة تصميمها من فن الآرت ديكو، وشقق اللوفت في مانهاتن. وتضم ردهة الاستقبال الرئيسة مساحة بارتفاع ثلاثة طوابق، تتوسطها أعمال فنية وعنصر مائي، في إطار توجه يعزز الطابع الفاخر للمبنى.

وقال كريستيان أ. روكفلر إن اختياره دبي جاء انطلاقاً من إيمانه بما تبنيه المدينة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تجربته مع حمد العبار وفريق «إل إم دي»، عززت هذا القرار، معرباً عن سعادته بالإقبال على المشروع، وتطلعه إلى تحويل التصميم المشترك إلى واقع.

وتتوزع مرافق البرج على خمسة طوابق، تشمل طابقين للصحة والاستشفاء، يضمان سبا ومركزاً للياقة البدنية ومسبحاً لا متناهياً وملعب بادل، إلى جانب مرافق للطعام والاستراحة والأعمال. ويضم الطابق الـ 87 مركزاً للأعمال في الجزء العلوي من البرج، يشمل صالات استراحة وغرف اجتماعات واستوديوهات لتسجيل البودكاست، فضلاً عن قاعة مناسبات وتراس خارجي لاستضافة فعاليات الشركات.

من جانبه، قال شون ماكولي الرئيس التنفيذي لشركة «ديفمارك»، إن الإقبال على الطرح الأولي كان استثنائياً، مشيراً إلى أن المشروع يوفر خيارات مرنة للشركات والمستثمرين، بدءاً من شراء مكتب مستقل أو مساحة لفريق العمل، وصولاً إلى الاستحواذ على طابق كامل، مع تنوع التصاميم، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المشترين.