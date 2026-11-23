تستعد مراكز التسوق في دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، من خلال برنامج من الفعاليات، التي تركز على التراث والثقافة الإماراتية والتجارب العائلية والمشاركة المجتمعية. وتشهد وجهات التسوق في مختلف أنحاء المدينة فعاليات متنوعة من 26 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، تشمل الأنشطة الثقافية والعائلية والعروض الخاصة، ضمن برنامج شامل، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتضم قائمة التجارب الجديدة لعام 2026 مبادرة مجتمعية لتشكيل أكبر علم لدولة الإمارات باستخدام مكعبات ليغو في مول الإمارات، وفعالية احتفالية مخصصة للعائلات بمناسبة عيد الاتحاد في «سيتي سنتر مردف»، كما تتضمن الفعاليات زينة احتفالية وعروضاً تراثية لفن العيالة، واستعراضات خاصة في «الخوانيج ووك» و«لاست إكزت الخوانيج»، ويستضيف ميركاتو مول 3 أيام من الأنشطة الترفيهية المجانية من 1 إلى 3 ديسمبر، تشمل عروضاً بهلوانية، وفنون الرسم بالحناء، وفرصة لالتقاط صور مع الصقور.

ويشهد «سيتي سنتر مردف» هذا العام ولأول مرة، احتفالاً خاصاً بعيد الاتحاد لعام 2026، إذ يستضيف فعالية مخصصة للعائلات والمشاركة المجتمعية، تماشياً مع «عام الأسرة»، ويستضيف «سنترال غاليريا» مجموعة من الفعاليات، التي تسلط الضوء على الثقافة الإماراتية، وتشمل ورش عمل تفاعلية وأنشطة متنوعة وعروضاً ثقافية، إلى جانب أركان مخصصة لالتقاط الصور، كما تضفي مشاركة المواهب المحلية والمبادرات المجتمعية طابعاً إماراتياً أصيلاً على البرنامج. صممت هذه التجربة لتتيح للزوار فرصة التعرّف على التقاليد الإماراتية، والاستمتاع بتجارب متنوعة، تحتفي بتراث الدولة، وتعكس قيم المجتمع.

واحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات تدعو فعالية «ابنِ جزءاً من التاريخ» أفراد المجتمع إلى تشكيل علم الدولة قطعة تلو الأخرى في مول الإمارات، ضمن محاولة لتسجيل إنجاز في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم مصنوع من قطع ليغو، ويكشف عن العلم المكتمل في 2 ديسمبر، ليبقى معروضاً أمام الزوار.

ويحتفي «ميركاتو مول» بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات على مدار 3 أيام من العروض التراثية والتجارب الثقافية والأنشطة العائلية في المنطقة المركزية، مع إقامة عروض متنقلة تجوب أرجاء المول، ويتضمن البرنامج فنون العيالة وعروضاً بهلوانية وفرصة لالتقاط الصور مع الصقور والرسم بالحناء، إلى جانب مسابقة تفاعلية بعنوان «بينغو الإمارات»، وورش إبداعية للأطفال.

وتصل فعاليات عيد الاتحاد إلى وجهتين مجتمعيتين في الخوانيج، على مدار 3 أيام من الأنشطة الثقافية والتجارب الاحتفالية من 1 حتى 3 ديسمبر، حيث تتزين المساحات الداخلية والخارجية في الخوانيج ووك، في حين تغطي الزينة المساحات الخارجية ومناطق التنزه في «لاست إكزت»، كما تقام عروض العيالة التقليدية من 4 عصراً إلى 8 مساء، وتقدم المتاجر والمطاعم والمقاهي المشاركة عروضاً خاصة بعيد الاتحاد. وبمشاركة وجهتين متجاورتين، تجمع الاحتفالات الثقافة الإماراتية والتسوق، وتناول الطعام والترفيه في أجواء مجتمعية وودية.