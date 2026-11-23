تبدأ استعدادات العائلات في الإمارات لعيد الاتحاد قبل حلوله، من اختيار ملابس العيد وتجهيز المجالس إلى البحث عن الهدايا. وبمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين، دعت القرية العالمية، الوجهة العائلية متعددة الثقافات الأولى في المنطقة، وأحد أهم المتنزهات الترفيهية في العالم، ضيوفها إلى جولة تسوّق يتعرّفون خلالها إلى تقاليد الإمارات وإبداعات أهلها.

ويجد الضيوف في جناح 971 من المجتمع، وجناح الإمارات، وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تشكيلة من الأزياء التقليدية والعطور والمستلزمات المنزلية والهدايا التي تعكس جوانب من الثقافة الإماراتية وتقاليد الاحتفال بعيد الاتحاد.

إبداعات محلية

وتلتقي نكهات رأس الخيمة بحرف الإمارات في منفذ «قرى الإمارات»، ضمن جناح «971 من المجتمع»، إذ سيجد الضيوف فواكه مجففة طبيعية وخالية من الألوان الاصطناعية، وإلى جوارها حقائب وسلال وأكسسوارات نسجها حرفيون يدوياً من خوص النخيل، على طريقة توارثتها الأجيال في الإمارات.

وتجاور المشغولات لوحات تحمل توقيع فنانة إماراتية، وسلسلة كتب قصصية لمؤلف إماراتي. وقد تنتهي الجولة بلوحة تجد مكاناً على جدار البيت، أو حكاية يقرأها الصغار، أو قطعة خوص تحمل أثر اليد التي نسجتها. وكلها بدأت بفكرة في الإمارات، وأخذت شكلها على أيدي أهلها.

ألوان العلم

ويجد الضيوف بين الأزياء التقليدية ما يناسب كل جيل في العائلة، من زيّ يلبس فيه الصغار ألوان العلم، إلى مخوّر جديد للّمة العائلية.

ويقدّم «تيلي وبريسم» للصغار أزياء مستوحاة من اللباس التقليدي، بينها تصاميم بألوان علم الإمارات، يزيّنها تطريز ذهبي، ليشاركوا في الاحتفالات بألوان العلم. (جناح «971 من المجتمع»، المتجر 13).

يعرض «درر» فساتين تقليدية بألوان زاهية ونقشات متنوعة، إلى جانب قطع بألوان علم الإمارات، وتفاصيل زخرفية تناسب احتفالات عيد الاتحاد في المدارس. (جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية).

ويقدّم «هيبة المخوّرة» مخاوير ملوّنة بتصاميم مطبوعة وأخرى مطرّزة، مع لباس رأس متناسق لمن يفضّلن تنسيق إطلالاتهن. (جناح «971 من المجتمع»).

ويعرض «الياه ستور» فساتين وأزياء مستوحاة من اللباس التقليدي، تجمع بين نقشات الأزهار والطبعات الزاهية والتفاصيل الزخرفية، وترافقها وشاحات متناسقة. (جناح «971 من المجتمع»).

ويوفّر «الريان» لباس رأس وأقمشة بتدرّجات لونية ونقشات ولمسات متنوعة، ما يسهّل اختيار ما ينسجم مع المخوّر. (جناح الإمارات).

يقدّم «النقطة» عبايات بالأسود الكلاسيكي والبني ودرجات الألوان الحيادية، يزيّنها الدانتيل والتطريز وتفاصيل زخرفية. (جناح الإمارات).

يعرض «بشت الزعيم» قطعاً شتوية رجالية تقليدية، يمكن ارتداؤها فوق الكندورة، بألوان حيادية ودرجات داكنة تناسب الأمسيات الباردة. (جناح الإمارات، المتجر).

مجالس العيد

يجمع عيد الاتحاد الأهل والأحبة، وفي جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يجد الضيوف ما يحتاجونه لتجهيز مجالسهم واستقبال ضيوفهم.

ويجمع «فن الأواني» مستلزمات ضيافة العيد في مكان واحد، من الدلال والحافظات الحرارية للمشروبات، إلى الصواني والفناجين وقطع التقديم المزخرفة.

ويقدّم «كريستال زون» قطع زينة عصرية للدلال، تسهّل التمييز بين دلة القهوة وإبريق الشاي. وتضفي تشكيلته من المنسوجات الملوّنة على المكان بريقاً ودفئاً وطابعاً خاصاً.

هدايا العيد

ويفوح العطر في مجالس الضيافة الإماراتية، ويحمل شيئاً من طقوسها حين يصبح هدية. ويجد الضيوف بين التشكيلات المعروضة خيارات كثيرة، تناسب أذواق من يحبّون.

يقدّم «عطور أطياب الشيخ» تشكيلة من العطور في قوارير مزخرفة تليق بهدايا العيد. (جناح الإمارات).

ويعرض «لافينايت بيتيت» عطوراً وزيوتاً ومنتجات معطّرة في قوارير مزخرفة وعلب جاهزة للإهداء. (جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية).

أمسيات العيد

مع تواصل الاحتفالات بعيد الاتحاد، تتزيّن شوارع القرية العالمية وتضاء بواباتها وأبرز معالمها بألوان علم الإمارات، لتشكّل الزينة والإضاءات خلفية لالتقاط الصور العائلية. كما تستضيف القرية العالمية عرضاً خاصاً لطائرات الدرون، احتفاءً بالمناسبة، في الساعة الثامنة مساءً 2 و3 ديسمبر.

وتدعو القرية العالمية العائلات من 1 إلى 3 ديسمبر للاحتفال بعيد الاتحاد، واكتشاف تقاليد الإمارات وإبداعات أهلها، من أول زيّ يرتديه طفل بألوان العلم، إلى هدية صنعتها أيدٍ محلية. وترحّب بضيوفها لقضاء العيد معاً في «عالم أكثر روعة».