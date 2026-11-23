أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» (BEYOND Developments) إطلاق مشروع «ياردلاندز» (YARDLANDS)، أكبر مخطط رئيسي في محفظتها منذ تأسيسها، باستثمارات تبلغ 80 مليار درهم، ليشكل وجهة حضرية متكاملة على شارع الشيخ محمد بن زايد، تضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تستقطب نحو 300 ألف ساكن وزائر سنوياً.

ويقدم المشروع نموذجاً لمدينة متكاملة داخل المدينة، تجمع بين السكن والعمل والتعليم والخدمات والترفيه، من خلال مرافق تشمل المدارس والعيادات والفنادق ومتاجر التجزئة ومراكز العافية والرياضة، إلى جانب المساحات العامة، والمناطق الطبيعية، كما يضم مجمعاً رياضياً متكاملاً على مساحة 92 ألف قدم مربعة، ومرافق للفعاليات والأنشطة الخارجية.

ويرتبط «ياردلاندز» بشبكة النقل التي تصل شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة ميدان، حيث يلتقي الخط الذهبي لمترو دبي بشبكة قطارات الاتحاد، بما يعزز سهولة التنقل والاتصال بمختلف مناطق الإمارة.

ويأتي المشروع انسجاماً مع توجهات دبي لتطوير مراكز حضرية متكاملة ومترابطة، تجمع بين السكن والعمل والخدمات، وتسهم في دعم النمو العمراني، وتعزيز جودة الحياة.

وقال مهدي أمجد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بيوند»، إن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة، ويعكس طموحها لتطوير وجهات مبتكرة، ترتقي بالبيئة الحضرية ومعايير المعيشة على المدى الطويل. وأضاف أن الشركة ستتولى تطوير أكثر من نصف مساحة المشروع على مراحل، وفق نموذج المبيعات المسبقة الذي تتبعه، فيما ستُتاح المساحات المتبقية لمطورين آخرين للعمل ضمن المخطط الرئيسي ورؤيته المتكاملة.

ويضم المشروع نحو 4.8 ملايين قدم مربعة من المساحات التجارية والمكتبية، وأكثر من 900 ألف قدم مربعة لمتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب نحو 1.28 مليون قدم مربعة من مساحات الضيافة، ما يعزز مكانته وجهة للأعمال والسكن والسياحة.

وتشكل المساحات الطبيعية عنصراً أساسياً في المخطط، مع أكثر من مليوني قدم مربعة من المساحات الخضراء، وشبكة تتجاوز 25 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية، ترتبط بشبكة دبي وصولاً إلى منطقة القدرة، بما يتيح أكثر من 200 كيلو متر من المسارات المتصلة، فضلاً عن نحو 40 كيلومتراً للمشي والجري.

ومع إطلاق «ياردلاندز» ترتفع محفظة «بيوند»، التي تأسست في سبتمبر 2024، إلى خمسة مخططات رئيسية، و16 مشروعاً، تمتد من الواجهات البحرية في دبي ورأس الخيمة إلى المناطق الحضرية داخل الإمارة، في خطوة تعكس توسع استراتيجية الشركة من تطوير المشروعات الفردية إلى إنشاء وجهات متكاملة.