تستعد شركة التكنولوجيا الأمريكية «إلروي إير» (Elroy Air) لاختتام العام بصفقة بارزة مع مجموعة «برق» في أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دولار(260 مليون درهم)، لتوريد طائرات شحن مسيّرة من طراز «تشابارال»، في خطوة تعزز حضور الإمارات في قطاع النقل الجوي المتقدم والخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل.

وتتضمن الاتفاقية طلباً مؤكداً لشراء 5 طائرات، إلى جانب حجز 15 خانة إنتاجية إضافية، على أن تبلغ الدفعة الأولية 10.25 ملايين دولار، فيما يشترط العقد سداد دفعات مسبقة لجميع الحجوزات، وتغطي الدفعة الأولية نصف تكلفة الطائرات الخمس ضمن الطلب المؤكد.

ومن المقرر بدء تصنيع الطائرات قبل نهاية العام الجاري في منشأة شركة «كراتوس ديفينس آند سيكيوريتي سوليوشنز»، بمدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا، بصفتها المصنع الحصري لطائرات «إلروي إير» في الولايات المتحدة، تمهيداً لتسليم الدفعة الأولى إلى مجموعة «برق» مطلع العام المقبل.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية توسع أكبر للشركة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل تأسيس مشروع مشترك مع مجموعة «برق» لإنشاء منشأة تصنيع وخدمات في أبوظبي، تتولى إنتاج وتوزيع طائرات «تشابارال» في أسواق المنطقة، بما يعزز دور الإمارة مركزاً إقليمياً لتقنيات الطيران والخدمات اللوجستية المستقبلية.

وتجمع طائرات «تشابارال» بين الدفع الكهربائي والنظام الهجين المعتمد على الوقود، مع القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يتيح تشغيلها دون الحاجة إلى مدارج تقليدية أو بنية تحتية مخصصة للشحن الكهربائي.

وتتميز الطائرة بقدرتها على حمل شحنات تصل إلى 136 كيلو غراماً، والتحليق لمسافة تتجاوز 483 كيلو متراً، فضلاً عن نظام آلي لنقل الحاويات، يتيح التقاطها ونقلها وتفريغها في الوجهة دون تدخل بشري بعد التحميل الأولي.

وتُعد «تشابارال» الطائرة المسيّرة الوحيدة للشحن الثقيل الهجينة والكهربائية، التي اختيرت للمشاركة في المبادرة الأمريكية للطيران الكهربائي، والتنقل الجوي المتقدم (eIPP)، ما يعزز فرصها في تطبيقات النقل اللوجستي التجاري.