

أعلن أحمد السكسك، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «غولد فيلد القابضة»، أن المجموعة تعتزم استثمار 1.5 مليار درهم في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تشمل التطوير السكني والمراكز التجارية والصناعة. وتوقع أن تحقق محفظة المراكز التجارية التي تطورها «أورينت هيلز»، التابعة للمجموعة، دخلاً سنوياً يتجاوز 100 مليون درهم.

وقال السكسك إن المجموعة تملك «عرب وود»، التي تعمل حالياً من مصنع مساحته 2.800 متر مربع في كيزاد. وتخطط الشركة لإنشاء مصنع جديد في المنطقة نفسها على مساحة 12.800 متر مربع، أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة المصنع القائم. وأوضح السكسك أن التوسعة تجمع بين زيادة المساحة المخصصة للتصنيع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع تنامي حجم الأعمال وتنوع متطلبات العملاء. وأوضح السكسك أن التوسعة تجمع بين زيادة المساحة المخصصة للتصنيع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع تنامي حجم الأعمال وتنوع متطلبات العملاء.

وفي القطاع العقاري، أفاد السكسك أن قيمة استثمارات المجموعة عبر «نورد للتطوير العقاري» تبلغ نحو 700 مليون درهم في جزيرتي السعديات وياس. ومن أبرز مشاريع الشركة «هينج رزيدنسز» في السعديات بمواصفات عالية بالتعاون مع العلامة الإيطالية «هينج»، وقد بلغت قيمة المشروع 500 مليون درهم. أما في جزيرة ياس، فيتميز مشروع «نوفا ياس» بموقعه في قلب الجزيرة، بالقرب من الموقع المخطط لمنتجع ديزني الترفيهي.

وأشار إلى أن مشاريع «نورد» استقطبت مستثمرين ومشترين بغرض السكن، وأن الشركة باعت وحداتها السكنية خلال فترة قصيرة من طرحها.

وعن أولويات المرحلة المقبلة، قال السكسك إن المجموعة تدرس فرصاً لدخول قطاعي الصحة والتعليم في الإمارات، بالتوازي مع توسع شركاتها القائمة. وأضاف أن التسهيلات التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين أسهمت في استقطاب شركات من خارج الدولة، وأن المجموعة تعمل بدورها على جذب شركاء ومستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الإماراتية. وعلى الصعيد الدولي، كشف السكسك أن المجموعة تدرس إطلاق مشروع عقاري في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن بحثها عن فرص للتوسع خارج الدولة.

وتطور «أورينت هيلز» التابعة للمجموعة 7 مراكز تجارية تخدم سكان الشامخة والشوامخ ومدينة الرياض في أبوظبي، بإجمالي مساحة تأجيرية تبلغ 57 ألف متر مربع. وتتولى «أورينت هيلز» تطوير المواقع واستقطاب المستأجرين وإدارة المراكز وتشغيلها. ومن المقرر تسليم مركزين من هذه المراكز خلال عام 2027، على أن يفتتح «مارا مول»، أول مراكز المحفظة، في الربع الأول من العام نفسه. وبلغت نسبة الإنجاز في المراكز التجارية الخمسة المتبقية 60 %.

وتأسست «جولد فيلد القابضة» مطلع عام 2022، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتعمل المجموعة من خلال شركات متخصصة، من بينها «نورد للتطوير العقاري» و«يونايتد أفينيو» في التطوير السكني، و«أورينت هيلز» في تطوير المراكز التجارية وإدارتها، و«عرب وود» في تصنيع الأثاث والمنتجات الخشبية.