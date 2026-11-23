

وقعت مالية دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) مذكرة تفاهم ترسخ إطاراً للتعاون بين الجانبين دعماً للتوجهات المستقبلية بعد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية، بما يعزز جهود الإمارة في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجالات عدة، تشمل تبادل المعرفة، ووضع آليات آمنة وملائمة لتبادل البيانات، وتنفيذ مبادرات توعية، وتمكين القدرات، والمشاركة في فرق العمل المشتركة. وستنفذ جميع أنشطة التعاون ضمن الأطر التنظيمية لكل جهة، وبالنسبة لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

وسيركز التعاون على المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الخبرات التنظيمية والمعرفية لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دعم جهود مالية دبي لقيادة التحول نحو اقتصاد لا نقدي، بما في ذلك تعزيز الوعي بالمشاركة المسؤولة، والتواصل مع الجهات المعنية، وتبادل الرؤى والخبرات التي تدعم التخطيط والتنفيذ. كما تنص المذكرة على تطبيق أعلى معايير السرية، وضمان أمن المعلومات، ووضع آليات واضحة للتنسيق بشأن المعلومات والبيانات التي يمكن تبادلها بين الطرفين.

وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: «شكلت استراتيجية «دبي اللا نقدية» إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ويعزز تعاوننا مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في ضوء النتائج التي حققتها الاستراتيجية، مستوى التنسيق مع إحدى الجهات التنظيمية الرئيسة، ويدعم تبادل المعرفة، ونشر الوعي، وتعزيز التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، بما يسهم في تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدية الآمنة والفعالة في مختلف أنحاء دبي. ومن خلال هذا التعاون، نواصل دعم منظومة اقتصادية أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية».

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: «يسعدنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن نسهم في دعم جهود مالية دبي للبناء على النتائج التي حققتها استراتيجية «دبي اللا نقدية». ومع استمرار نمو منظومة الأصول الافتراضية في دبي، يظل التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية عاملاً أساسياً في ترسيخ الثقة وتعزيز المشاركة المسؤولة في بناء الاقتصاد الرقمي. ومن خلال هذه المذكرة، ستسهم السلطة بخبراتها التنظيمية ومعرفتها المتخصصة بالقطاع دعماً لرؤية دبي في بناء اقتصاد رقمي آمن وجاهز للمستقبل».

وتؤكد مذكرة التفاهم أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لدعم منظومة متكاملة للمعاملات غير النقدية تتسم بالأمان والكفاءة والشمولية، بما يخدم الأفراد، وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية. كما تجسد التزام الطرفين بتنفيذ المبادرات المشتركة بما يتوافق مع اختصاصات كل جهة، والأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وأفضل الممارسات في مجال حوكمة البيانات وحماية المعلومات.