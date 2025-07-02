الإمارات في صدارة دول العالم في التسوق عبر الهاتف المحمول

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق العالمية في مجال التسوق عبر الهاتف المحمول، وذلك وفقاً لدراسة «مؤشر التسوق الرقمي العالمي لعام 2025 - إصدار دولة الإمارات» التي أعدت بتكليف من Visa Acceptance Solutions ونفذتها PYMNTS Intelligence. وتستند الدراسة إلى نتائج استطلاع شمل 1,679 مستهلكاً و329 تاجراً في الدولة، وتسلط الضوء على الدور المتنامي للأجهزة المحمولة في تشكيل سلوك المستهلكين. كما تقدم رؤىً قيمة لتجار التجزئة في دولة الإمارات لمساعدتهم على توفير تجارب تسوق رقمية أكثر سلاسة وأماناً للعملاء.

أهم نتائج الاستطلاع:

• استخدم 67% من المستهلكين في دولة الإمارات هواتفهم في أحدث عملية شراء، مسجلين زيادة قدرها 23% بالمقارنة عام 2022.

• سجلت دولة الإمارات أعلى معدل للتسوق الإلكتروني باستخدام الأجهزة المحمولة، بنسبة 37%، متقدمة على سنغافورة (34.8%) والمملكة المتحدة (27.6%) والبرازيل (24.4%).

• استخدم 32% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات المصادقة البيومترية (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) في أحدث معاملة شراء عبر التسوق الإلكتروني، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي البالغ 17%.

• يرغب 53% من المستهلكين في دولة الإمارات بالتسوق عبر قنوات متعددة (عبر المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية ومختلف الأجهزة)، وهو ثاني أعلى معدل عالمي.

• يسجل المتسوقون في دولة الإمارات النسبة الأعلى عالمياً في تفضيل برامج المكافآت (75%)، والشحن المجاني (73%)، ومطابقة الأسعار (70%).

• أجرى 38% من المتسوقين في دولة الإمارات أحدث عملية شراء لهم عبر الإنترنت من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب مع خيار التوصيل إلى المنزل.

وتستفيد هذه التوجهات من منظومة أعمال قوية وبيئة تنظيمية راسخة، في ظل تعاون وثيق بين التجار وحكومة دولة الإمارات لتقديم تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة تركز على العملاء كأولوية.

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: «يعكس نهج دولة الإمارات الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود والتعاون لبناء مستقبل التجارة. ونحن في Visa نعتز بمساهمتنا في دعم أجندة التجارة الرقمية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركات والبنوك المحلية لتقديم ابتكارات مثل خاصية «انقر للدفع» من Visa، لتلبية احتياجات المستهلكين اليوم ومواكبة تطلعاتهم بالحصول على تجارب دفع رقمية سلسة ومتطورة».

وتؤكد المعدلات المرتفعة والمتزايدة للتسوق عبر الهاتف المحمول بين مختلف الفئات السكانية مدى ترسخ عقلية «الهاتف أولاً» في سلوك المستهلكين في دولة الإمارات. ويقود جيل الألفية هذا التوجه بنسبة استخدام تبلغ 73%، في حين يتقدم الجيل «إكس» بفارق طفيف على الجيل «زد». أما جيل طفرة المواليد وكبار السن، فسجلوا معدلات منخفضة للغاية في الاعتماد على الهاتف المحمول عند الشراء، إذ لم يستخدم هذه الوسيلة سوى 18% منهم في آخر عملية شراء.

ما أهمية هذه النتائج للشركات في دولة الإمارات؟

يمكن لتجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة المبيعات من خلال ضمان حصول عملائهم على تجارب سلسة وسهلة للدفع وإتمام عملية الشراء. ويعد توفير مجموعة واسعة من خيارات الدفع أمراً بالغ الأهمية، حيث قال 77% من المتسوقين في دولة الإمارات إن هذا العامل يؤثر على أماكن تسوقهم. كما استخدم أكثر من واحد من كل أربعة مستهلكين في الدولة ممن شملهم الاستطلاع بيانات الدفع المخزنة لدى التاجر في أحدث معاملاتهم، مقارنةً بـ 45% في متوسط الدراسة. وتشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي على تجار التجزئة البحث عن طرق لجعل خيارات الدفع باستخدام بيانات الدفع المخزنة أكثر جاذبية، إلى جانب توفير خيارات الدفع بنقرة واحدة والمصادقة البيومترية التي يفضلها العديد من المستهلكين في دولة الإمارات عند الدفع.

ولتسريع التحول الرقمي في قطاع التجزئة، تتعاون Visa مع شركاء محليين لإطلاق خاصية «انقر للدفع» من Visa والتي تسهل التسوق الإلكتروني من خلال توفير تجارب دفع مطورة من دون الاضطرار إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً. ويمكن للمستهلكين عند التسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية المشارِكة أن يضغطوا ببساطة على زر «انقر للدفع» لإتمام عملية الشراء بسرعة وأمان باستخدام بطاقة Visa المفضلة لديهم وعنوان الشحن. وتعتمد خاصية «انقر للدفع» على تقنية الترميز والمصادقة البيومترية المتوفرة على جهاز المستهلك ولا تتطلب نقل أي بيانات بيومترية، مما يعزز حماية بيانات المستهلكين.

واستندت نتائج الدراسة إلى استطلاع مؤشر التسوق الرقمي العالمي لعام 2025 والذي شمل 18,468 مستهلكاً و3,464 تاجراً في ثماني دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبرازيل والمكسيك وسنغافورة وأستراليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024. وفي الإصدار الخاص بدولة الإمارات، شمل الاستطلاع 1,679 مستهلكاً و329 تاجراً.