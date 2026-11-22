حصدت «طيران الإمارات» الجائزة الذهبية ضمن الفئة الجديدة «أفضل حملة في السفر والترفيه والتجارب» في جوائز الأداء التسويقي العالمية 2026، لتصبح أول فائز بهذه الفئة منذ إطلاقها.

جاء التكريم تقديراً للنجاح الذي حققته الناقلة في تطوير برنامج التسويق بالعمولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إحدى أكثر أسواق السفر تنافسية في العالم، حيث تتنافس وكالات السفر الإلكترونية وشركات الطيران ووكلاء السفر على شبكة الشركاء نفسها.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في مجموعة الإمارات: نفخر بهذا التكريم من جوائز الأداء التسويقي العالمية، الذي يعكس التزام فرقنا بتحقيق قيمة حقيقية للعملاء ولأعمالنا في الوقت نفسه، إذ يشكل التسويق القائم على الأداء أحد المحركات الأساسية للنمو التجاري في طيران الإمارات، فيما يتيح لنا النهج المنهجي القائم على البيانات، إلى جانب الاستخدام الذكي للأمتة، تحقيق عوائد ملموسة للأعمال.