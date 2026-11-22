

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع جنوب أفريقيا، وذلك خلال لقاء عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع بولولاني غراتيتود ماغوانيشه، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة. كما بحث الجانبان سبل تطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال والمستثمرين و توسيع آفاق التنسيق بين غرف التجارة في البلدين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر غرفة الشارقة، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين غرف التجارة في دولة الإمارات ونظيراتها في جنوب أفريقيا، وفي مقدمتها مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي، بما يسهم في بناء إطار عملي للتعاون، وتحديد آليات واضحة لتعزيز التواصل بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الاقتصادي، وتطوير شراكات تجارية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد العويس حرص اتحاد غرف الإمارات على تشكيل فريق عمل مشترك، ليكون منصة للتواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويسهم في بناء شراكات نوعية مع القيادات التجارية والاستثمارية، وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمعرفة، لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها دولة الإمارات خبرات متقدمة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والطيران، والضيافة.

كما بحث الجانبان سبل تنشيط حركة التبادل التجاري، وتعزيز تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والخيارات الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تنسيق وتنظيم البعثات التجارية المشتركة، وإجراء الدراسات والأبحاث الاقتصادية، وإقامة الفعاليات والمعارض التجارية والملتقيات المتخصصة، وتنظيم الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تدعم التواصل بين الشركات والمؤسسات، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون في القطاع السياحي، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها دولة الإمارات في تطوير السياحة العائلية وتنظيم المهرجانات والمعارض والفعاليات الكبرى، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك، ويدعم بناء شراكات مستدامة في هذا القطاع.