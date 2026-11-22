تستضيف إمارة رأس الخيمة «قمة رأس الخيمة للطاقة 2026»، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الصناعية وخبراء الطاقة وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لبحث مستقبل الطاقة المستدامة، وتسريع التحول نحو منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار في التقنيات والحلول المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وتُعقد القمة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، في مركز رأس الخيمة للمعارض، وتستضيفها بلدية رأس الخيمة، بالشراكة مع شركة «الاتحاد للماء والكهرباء»، في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة، واستكشاف فرص تطوير حلول، تدعم التحول المستدام.

وتناقش القمة على مدار ثلاثة أيام مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، تشمل منظومات الطاقة المتكاملة، والطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، وشبكات الطاقة المستقبلية، والحياد المناخي، والترابط بين الطاقة والمياه، والهيدروجين الطبيعي، والتمويل الأخضر، إلى جانب إزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، وكفاءة الطاقة، وإعداد تقارير الانبعاثات، وبناء المجتمعات المستدامة والقدرات، ودور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول في قطاع الطاقة.

وتشهد القمة مشاركة جهات دولية وإقليمية بارزة، من بينها وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، والاتحاد الدولي للنقل العام، إلى جانب مؤسسات وشركات متخصصة في الطاقة والاستدامة والبنية التحتية.

كما تضم قائمة المشاركين مؤسسات وشركات وطنية، من بينها سيراميك رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومجموعة بيئة، وشركات مرجان ورأس الخيمة العقارية والحمراء والدار العقارية، وهيئة البيئة – أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، ورأس الخيمة للغاز، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهيئة حماية البيئة والتنمية، وغيرها من الجهات المعنية بالاستدامة والطاقة والقطاعات المرتبطة بها.

وتتضمن أجندة القمة كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وخبراء ومتخصصين، فيما تتيح للوسائل الإعلامية إجراء مقابلات فردية مع عدد من المتحدثين المشاركين، بهدف تسليط الضوء على أبرز التوجهات والمشروعات والتطورات في قطاع الطاقة والاستدامة.

وتأتي القمة في إطار تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم مسارات التنمية المستدامة.