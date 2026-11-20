

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع منصّة شياوهونغشو، المعروفة أيضاً باسم «ريدنوت»، إحدى أبرز منصّات التواصل الاجتماعي المتخصّصة في أسلوب الحياة والتجارة الاجتماعية في الصين، في خطوة تمثّل أول شراكة استراتيجية للمنصّة في منطقة الشرق الأوسط.

وتدعم هذه الاتفاقية المهمة استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين»، كما تتيح فرصاً جديدة للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور العالمي بالاستفادة من الثقة التي تحظى بها المنصة لدى مستخدميها، بما يعزّز طموحات دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل.

تضم منصّة شياوهونغشو مئات الملايين من المستخدمين، فيما يتزايد حضورها في الصين ومختلف أنحاء العالم.

وقد تخطّت دورها كمنصّةٍ للتواصل الاجتماعي، لتصبح وجهة موثوقة للاكتشاف ومشاركة تجارب أسلوب الحياة. ويسجل المستخدمون فيها ملاحظات من إعدادهم، تتضمن تقييمات وأدلة السفر، وصوراً ومقاطع فيديو قصيرة، ما يجعلها منصّة فاعلة للسرد القصصي الأصيل وإلهام الجمهور. وتتوافق رسالتها القائمة على إلهام حياة الناس مع طابع دبي بوصفها مركزاً عالمياً للفرص، لا سيما أن المدينة تحتضن ما يقارب 200 جنسية، وهو ما يمكّنهم من التواصل والاستكشاف وخوض تجارب جديدة.

إلهام المسافرين

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومنصة شياوهونغشو فرص التعاون في مجالات الترويج السياحي، وإنتاج المحتوى والسرد القصصي، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وإطلاق مبادرات لصنّاع المحتوى، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات الرقمية والمجتمعية للمنصة، وتنوّع المقومات والتجارب السياحية التي تقدمها دبي، وسجلّها الحافل في التسويق المبتكر. ويتيح هذا الإطار للجانبين أساساً لاستكشاف فرص متكاملة، تدعم تجربة الزائر في مختلف مراحلها، بدءاً من التعرّف إلى الوجهة، ووصولاً إلى التفاعل معها بصورة أوسع، عبر قنوات التواصل الرقمية وعلى أرض الواقع، إلى جانب إثراء المحتوى بقصص واقعية عن دبي.

وتعكس هذه الشراكة توجّه دبي الاستراتيجي نحو إلهام المسافرين، من خلال التجارب الأصيلة والتوصيات الموثوقة، بما يعزز تواصلها مع جيل جديد من المسافرين الذين يعتمدون على الوسائل الرقمية في التخطيط لرحلاتهم، وإتمام عمليات الشراء عبر المنصات القائمة على مجتمعات المستخدمين.

وقام بتوقيع الاتفاقية نيابةً عن سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شهاب شايان المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى المؤسسة، وبحضور حور الخاجة نائب الرئيس الأول للعمليات الدولية في المؤسسة، ودودو كوانغ المدير الإداري لقطاع الأعمال العالمية في منطقتَي آسيا والشرق الأوسط لدى منصة شياوهونغشو، نيابةً عن تيم تشانغ المدير العام لمجموعة الأعمال التجارية العابرة للحدود وقطاع الإنترنت في المنصة. كما حضر من جانب شياوهونغشو كلٌّ من ميلاني زو المسؤولة عن سوق الشرق الأوسط لقطاع الأعمال العالمية، وسيمون شو رئيس إدارة الشراكات الخارجية لقطاع الأعمال العالمية.

تسويق مبكر

وقال شهاب شايان المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يسرنا أن تكون دبي أول وجهة في المنطقة توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع منصة شياوهونغشو، في خطوة تجمع بين التزامنا بالتسويق المبتكر، وما يتيحه الإبداع المشترك من فرص. خاصةً أنّ جمهورية الصين الشعبية تكتسب أهمية كونها من الأسواق السياحية ذات الأولوية لدبي، وذلك في ظل التواصل المستمر مع الجمهور وقطاع السفر والسياحة».

وأضاف: «تعكس هذه الشراكة انسجاماً وثيقاً مع التوجهات الاستراتيجية لدبي، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يدعم جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة وجهةً عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ونتطلع من خلال تعاوننا مع منصّة شياوهونغشو إلى تعزيز حضور دبي لدى جيل جديد من المسافرين الشغوفين بالاستكشاف، والمستخدمين للتقنيات الرقمية الحديثة، والباحثين عن تجارب مميزة، ممن يستلهمون خياراتهم من توصيات موثوقة يقدمها الآخرون. وكلنا ثقة بأنّ هذه الشراكة ستقدّم المزيد من القصص الهادفة، التي تشجع على اكتشاف دبي، وجعلها جزءاً من قصصهم الخاصة».

محطة مهمة

ومن جانبها، قالت دودو كوانغ المدير الإداري لقطاع الأعمال العالمية في منطقتَي آسيا والشرق الأوسط لدى منصة شياوهونغشو: «سعداء بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تمثل محطة مهمة ضمن التزامنا تجاه دبي على المدى الطويل، وتعكس رؤيتنا وجهودنا الرامية إلى بناء منظومة متكاملة، تعزز الروابط بين الجمهور الصيني والمدينة. ومن الطبيعي أن يشكل السفر نقطة الانطلاق لهذا التعاون، إلا أن طموحاتنا تتجاوز ذلك بكثير، إذ نتطلع مع مرور الوقت إلى توسيع نطاق منظومة شياوهونغشو، لتشمل قطاعات رئيسة أخرى في دبي، من بينها تجارة التجزئة والخدمات المالية والتعليم والضيافة وأسلوب الحياة. ومن شأن ذلك أن يتيح للشركات بناء علاقات أوثق مع الجمهور الصيني، وتعزيز ارتباطهم بدبي، بما يتجاوز الزيارة، من خلال تشجيعهم على تكرار زيارتها، والإقامة فيها لفترات أطول، وتأسيس علاقات مثمرة ومستدامة معها على المدى الطويل».

ومن خلال استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين»، تهدف الإمارة إلى جعل تجربة السفر أكثر سهولة للزوار من الصين، عبر إتاحة خيارات الدفع الرقمية المستخدمة على نطاق واسع، وتعزيز خدمات الدعم بلغة الماندرين في مختلف مراحل تجربة الزائر. كما تفتح هذه الشراكة فصلاً جديداً في مسيرة تواصل دبي مع الجمهور العالمي، وبالتالي، تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع مزيد من الناس على اكتشاف دبي، مع استمرار الإمارة في استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.