أعلنت فلاي دبي عن افتتاح 5 وجهات جديدة اعتباراً من ديسمبر، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مدينتي أكتاو وأتيراو في كازاخستان، ومدينة تيومين في روسيا، إلى جانب استئناف رحلاتها إلى شيمكنت في كازاخستان وسمرقند في أوزبكستان.

وستسهم الوجهات الجديدة في تعزيز شبكة الناقلة في آسيا الوسطى وروسيا، من خلال توفير مزيد من خيارات الربط مع دبي، ومنح المسافرين خيارات أوسع ورحلات ربط أكثر سهولة وراحة عبر شبكة وجهاتها، إلى جانب تجربة سفر مريحة.

وستبدأ الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار أتيراو الدولي من 18 ديسمبر، تليها الرحلات إلى مطار أكتاو الدولي ومطار روشينو الدولي في تيومين يوم 19 ديسمبر. وستُسيّر الرحلات إلى كل وجهة بمعدل رحلتين أسبوعياً.

كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي اعتباراً من 25 ديسمبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، تليها الرحلات إلى مطار سمرقند الدول في 29 ديسمبر، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً.

الربط الجوي

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «يمثل الربط الجوي عنصراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالميا رائداً للتجارة والسياحة والسفر، ونواصل التزامنا بدعم نموها المستمر من خلال فتح أسواق لا تحظى بخدمات جوية كافية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الأفراد والشركات للتواصل. وفي إطار استراتيجيتنا المستمرة لتطوير شبكة وجهاتنا، يأتي إطلاق الرحلات إلى أكتاو وأتيراو وتيومين، إلى جانب استئناف الرحلات إلى شيمكنت وسمرقند، مدعوماً بنمو أسطولنا واستثماراتنا الكبيرة في توفير تجربة عالية للعملاء بشكل عام».

ومع إطلاق هذه الرحلات، ستوسع فلاي دبي حضورها في كازاخستان ليشمل خمس وجهات، هي ألماتي وأستانا وأكتاو وأتيراو وشيمكنت، بواقع 38 رحلة أسبوعياً.

كما ستعزز الناقلة شبكة وجهاتها في أوزبكستان لتشمل وجهتين، هما طشقند وسمرقند، بواقع 24 رحلة أسبوعياً.

ومع إطلاق رحلاتها إلى تيومين، سترفع فلاي دبي عدد وجهاتها في روسيا إلى 12 وجهة، تخدمها من خلال 123 رحلة أسبوعياً.

طلب قوي

وقال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تأتي هذه الوجهات الجديدة استجابة للطلب القوي من مسافري الأعمال والعائلات والسياح على الرحلات المباشرة بين دبي وآسيا الوسطى وروسيا، لا سيما مع اقتراب موسم السفر الشتوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً. وتسهم إضافة أكتاو وأتيراو وتيومين في توسيع نطاق حضورنا وتعزيز خدماتنا في المنطقة، بما يدعم مكانتنا كأكبر ناقلة جوية إماراتية تربط دولة الإمارات بهذه الدول.

وتوفر الرحلات للمسافرين خيارات أكثر للسفر المباشر دون الحاجة إلى التوقف في محطات ربط أو تغيير الطائرات، ما يوفر الوقت ويمنحهم تجربة سفر أكثر تميزاً على رحلات فلاي دبي.



الوجهات الجديدة

وتعد أكتاو – كازاخستان، المركز الإداري لمنطقة مانغيستاو في كازاخستان، وتوفر إمكانية الوصول إلى بعض أبرز المعالم الطبيعية في المنطقة، ومنها بوزجيرا وكيزيلكوب، وهما من أشهر الوجهات الطبيعية في البلاد.

وتقع أتيراو – كازاخستان على ضفتي نهر الأورال في غرب كازاخستان، عند نقطة التقاء قارتي أوروبا وآسيا، وتتيح للزوار فرصة الوجود في القارتين في الوقت نفسه من خلال جسر أتيراو للمشاة.

ويمكن للزوار في تيومين - روسيا استكشاف العمارة الخشبية التاريخية التي تشتهر بها المدينة، والتنزه على طول الواجهة النهرية، والاستمتاع بالينابيع الحرارية التي تحظى بشعبية كبيرة طوال أشهر الشتاء.

ويعكس إطلاق الوجهات الجديدة التزام فلاي دبي بتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، عقب إطلاق رحلاتها أخيراً إلى بانكوك في تايلاند، وبنغازي في ليبيا، وبوكارا في نيبال، إلى جانب استئناف عملياتها إلى عدد من الوجهات الأوروبية الرئيسية، ومنها ريغا في لاتفيا، وسالزبورغ في النمسا، وسكوبيه في مقدونيا الشمالية، وفيلنيوس في ليتوانيا.

تجربة السفر

يمكن للمسافرين على متن فلاي دبي الاستمتاع بتجربة سفر مريحة على متن أسطول الناقلة الحديث، الذي يضم 100 طائرة من طراز بوينغ 737.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر عالية في مقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة في درجة الأعمال، ومقاعد مصممة هندسياً في الدرجة السياحية لضمان الراحة والاسترخاء طوال الرحلة، إلى جانب تشكيلة واسعة من خيارات الطعام المستوحاة من مطابخ عالمية، وساعات من الترفيه الجوي المتنوع مجاناً في جميع درجات السفر.

وبدأت الناقلة في إدخال خدمة ستارلينك على متن أسطولها، لتوفير خدمة إنترنت لاسلكي عالية السرعة مجاناً للمسافرين، وتعزيز تجربة السفر على متن طائراتها.

تفاصيل الرحلات

وسيتم تشغيل جميع رحلات الوجهات الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة بالرمز بين فلاي دبي وطيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى مئات الوجهات عبر شبكتي الناقلتين من خلال دبي، مع الاستفادة من سهولة الحجز الموحد وشحن الأمتعة حتى الوجهة النهائية.

رحلات أتيراو

واعتباراً من 18 ديسمبر، ستُسيّر الرحلات إلى مطار أتيراو الدولي، أيام الجمعة، على أن تُضاف رحلة أخرى أيام الثلاثاء من 22 ديسمبر.

واعتباراً من 19 ديسمبر، تُسيّر الرحلات إلى مطار روشينو الدولي في مدينة تيومين بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الأربعاء والسبت.