أعلنت المسعود للسيارات، الموزّع المعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، عن فتح باب الحجز المسبق لنيسان نافارا برو الجديدة كلياً، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة نيسان العريقة في صناعة شاحنات النقل الخفيف، وتعكس التزام الشركة بمواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء في الإمارة.

ونجحت شاحنات النقل الخفيف من نيسان في كسب ثقة السائقين في دولة الإمارات، وعلى مدى 90 عاماً من الإرث العريق، وعبر 12 جيلاً رسّخت حضورها وموثوقيتها، وذلك بفضل متانتها وقدرتها على التكيف مع مختلف أنماط الحياة ومتطلبات القطاعات المهنية والصناعية المتنوعة.

وانطلاقاً من هذا الإرث الممتد، جرى تطوير «نيسان نافارا برو» الجديدة كلياً لتلبية تطلعات جيل جديد من العملاء، الباحثين عن مركبة تجمع بين تعدد الاستخدامات والقدرة على الانتقال بسلاسة بين متطلبات العمل وأنشطة الحياة اليومية وتجارب المغامرة.

ويتجلى هذا الارتباط الوثيق في الحملة الإعلانية المصاحبة لإطلاق الطراز الجديد، إذ تحيي «نافارا برو» اسم «عزيّز» التاريخي الذي اقترن بشاحنة نيسان الخفيفة في منطقة الخليج خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بفضل متانتها وقدرتها على العمل في الظروف القاسية.

رحلات السفاري

وقال بشير جميل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «المسعود للسيارات»: «لطالما كانت مركبات البيك أب حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية في أبوظبي ودولة الإمارات، سواء خلال رحلات السفاري في الصحراء، أو التنقل إلى المزارع، أو إنجاز الأعمال والمهام اليومية، وصولاً إلى التنقل داخل المدن. وعلى امتداد سنوات طويلة، أثبتت هذه المركبات مكانتها لدى مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وخدمت احتياجات أجيال متعاقبة من العملاء في قطاعات ومجالات شتى».

وأضاف: «تواصل (نيسان نافارا برو) الجديدة كلياً هذا الإرث الذي اكتسب ثقة العملاء على مدى عقود، وتضيف إليه مستويات متقدمة من الراحة والتقنيات المتطورة والقدرات العملية، ما يواكب تطور احتياجاتهم وتطلعاتهم. صُممت السيارة لتكون خياراً يلبي متطلبات الحياة بمختلف جوانبها، من الاستخدامات المهنية والأعمال إلى الاحتياجات العائلية والأنشطة الترفيهية، بما يعزز قدرة نيسان على توفير حلول تلائم تطلعات مختلف شرائح العملاء».

أداء عالي

وصُممت «نيسان نافارا برو» الجديدة كلياً لتواكب متطلبات القيادة وظروفها المتنوعة في المنطقة، وخضعت لاختبارات مكثفة لضمان مستويات عالية من الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات والظروف. وبالتوازي مع ذلك، أولت نيسان اهتماماً أكبر بتعزيز مستويات الراحة وسهولة الاستخدام، إلى جانب تزويد المركبة بتقنيات متطورة، لتوفر للسائقين والركاب تجربة قيادة أكثر تطوراً وراحة، سواء في المدن، أو على الطرق الطويلة، أو خلال خوض تجارب القيادة على الطرق الوعرة.

ويعكس إطلاق «نافارا برو» مواصلة نيسان استثماراتها الرامية إلى توسيع مجموعة طرازاتها وتعزيز حضورها في مختلف فئات السوق، ما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتطلعاتهم. تمنح المركبة مع توفير تجهيزات وخيارات مصممة لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري والشخصي، مرونة أكبر في الاختيار، مع الحفاظ على المتانة والموثوقية اللتين عززتا مكانة سيارات نيسان على مدى أجيال.

وتتوفر «نيسان نافارا برو» الجديدة كلياً بفئتين، صُممت كل منهما لتلبية متطلبات شريحة محددة من العملاء هما: فئة الأساطيل للاستخدام التجاري وقطاع الأفراد، مع باقة مستقلة من التجهيزات والمواصفات لكل فئة، ما يضمن ملاءمتها لطبيعة الاستخدام المستهدف. ويمكن للعملاء الاختيار بين منظومتي دفع مزودتين بشاحن توربيني، تعمل إحداهما بالبنزين والأخرى بالديزل، بقوة تصل إلى 244 حصاناً، إلى جانب نظام متطور للدفع الرباعي، وقدرة سحب المقطورات المزودة بمكابح تصل إلى 3300 كجم.