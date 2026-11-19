تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة السابعة والأربعين من معرض «الخمسة الكبار العالمي»، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، في تجمع يجمع قطاعات البناء والتشييد والتنمية الحضرية، ويستقطب المشترين والموردين وصناع القرار من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويأتي انعقاد المعرض في وقت تتواصل فيه الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني في الإمارات والمنطقة، بما يعزز أهمية تبادل الخبرات واستكشاف التقنيات والحلول التي ترفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتدعم استدامة المدن.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن استثمارات الإمارات في البنية التحتية لا تقتصر على تلبية احتياجات الحاضر، بل تستشرف فرص المستقبل، وتسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة وتطوير مدن أكثر ذكاءً واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات. وأضاف أن المعرض يجمع الخبرات والابتكارات اللازمة لرسم ملامح مستقبل البيئة العمرانية.

ويستضيف الحدث ثلاث قمم قيادية تجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار لمناقشة أولويات تطوير المدن القابلة للعيش والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب التكنولوجيا والابتكار.

كما يتضمن برنامج «حوارات الخمسة الكبار» جلسات متخصصة معتمدة للتطوير المهني المستمر، تتناول أنظمة البناء والحماية من الحرائق وغيرها من القضايا الفنية.

وتبرز الاستدامة ضمن محاور المعرض من خلال «مسار الأثر العالمي»، الذي يستعرض حلولاً تقلل الأثر البيئي للمشروعات.

وتشمل المعروضات بطارية محمولة من «المسعود» تحد من الانبعاثات والضوضاء في مواقع العمل، وطلاء من شركة Comus يعتمد على الزجاج المعاد تدويره ومخلفات الرخام، وتقنية من Cosaint Solutions لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التكييف، إلى جانب نظام من Unidome Deutschland يقلل استخدام الخرسانة والصلب في البلاطات الخرسانية.

وتضم قائمة الشركات العالمية المشاركة Liebherr وDoosan وHoneywell وZamil Steel وBauer وSANY، إلى جانب شركات تشارك للمرة الأولى، من بينها Midea وEinhell وReynaers وInnovo Group.

ويخصص المعرض مساحة متنامية للتحول الرقمي عبر «عالم البناء الرقمي»، الذي يعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات وبرمجيات البناء والمباني الذكية، فيما توفر «مدينة الشركات الناشئة» منصة لربط شركات التكنولوجيا المتخصصة في البناء والعقارات والبنية التحتية والبيئة بالمطورين والمستثمرين والجهات الحكومية.

وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن أولويات القطاع تتمثل في تنفيذ المشروعات بكفاءة، وتحسين أداء الأصول، وتعزيز القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة أفضل، مشيرة إلى أن المعرض يتيح مناقشة القرارات التي تدعم تنافسية الشركات ومواكبتها لمتطلبات أسواق المنطقة.