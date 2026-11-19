بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أعلنت «سكاي واردز طيران الإمارات» عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، تتيح لأعضاء برنامج الولاء كسب أميال مقابل مشترياتهم اليومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بدءاً من تعبئة الوقود والتسوق، وصولاً إلى صيانة السيارات وغسيلها.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي سعيد محمد أحمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووقّعها كل من علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتجزئة في مجموعة إينوك، والدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات».

وتجمع الشراكة بين اثنتين من أبرز العلامات التجارية في دبي، وتوسع نطاق المزايا التي يقدمها برنامج «سكاي واردز» لتشمل الإنفاق اليومي، بما يمنح الأعضاء فرصاً إضافية لتحويل مشترياتهم المعتادة إلى أميال يمكن الاستفادة منها في حجز الرحلات وترقية درجات السفر والاستمتاع بتجارب حصرية.

وتمتد الشراكة إلى شبكة «اينوك» الواسعة من منافذ التجزئة والخدمات، بما يشمل أكثر من 215 متجراً من «زووم»، و54 مركزاً من «أوتو برو» لخدمات السيارات، و49 مرفقاً من «برو ووش» لغسيل السيارات، فضلاً عن مشتريات الوقود في محطات الخدمة. كما تشمل خدمات توصيل الوقود المتنقلة المؤهلة داخل المجتمعات السكنية، بما يتيح للأعضاء جمع الأميال خلال مختلف أنشطتهم اليومية.



شراكات موسعة

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، إن البرنامج يحرص على ابتكار المزيد من الوسائل التي تجعل الحياة اليومية للأعضاء أكثر تميزاً ومكافأة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إينوك» تمثل إضافة مهمة إلى شبكة شركاء البرنامج المتنامية في قطاعات الخدمات وأسلوب الحياة.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح للأعضاء كسب الأميال مقابل مشترياتهم المعتادة، بدءاً من تعبئة الوقود وصولاً إلى شراء القهوة الصباحية، بما يجعل تحويل الإنفاق اليومي إلى تجارب سفر استثنائية أكثر سهولة.

من جانبه، قال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتجزئة في مجموعة «إينوك»، إن الارتقاء بتجربة المتعاملين في مختلف مراحل تعاملهم مع المجموعة يمثل أولوية أساسية، مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية في توحيد الإمكانات والخبرات وفتح آفاق جديدة من الفرص والمزايا أمام العملاء.

وأوضح أن الشراكة مع «سكاي واردز طيران الإمارات» تتيح تحويل المشتريات اليومية إلى تجارب ذات قيمة، وتمنح المتعاملين فرصاً إضافية للاستفادة من الخدمات التي يستخدمونها باستمرار، مشيراً إلى مواصلة المجموعة بناء شراكات تتجاوز مفهوم الراحة والسهولة لتقديم قيمة حقيقية للعملاء.



مكافآت على الوقود والتسوق والخدمات

وبموجب الاتفاقية، يمكن لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» كسب ميل واحد مقابل كل 10 دراهم يتم إنفاقها على مشتريات الوقود المؤهلة في محطات «اينوك»، فيما يحصلون على ميل واحد مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على المشتريات المؤهلة في متاجر «زووم» المشاركة، بما فيها الفروع الموجودة في محطات مترو دبي.

كما تتيح الشراكة كسب ميل واحد مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على خدمات السيارات المؤهلة في مراكز «أوتو برو»، وكذلك خدمات غسيل السيارات المؤهلة في مرافق «برو ووش».

وتمنح هذه المزايا الأعضاء فرصاً لزيادة أرصدتهم من الأميال عبر أنشطتهم الاعتيادية، سواء خلال التنقل اليومي أو التسوق لشراء الاحتياجات الأساسية أو تجهيز السيارات للرحلات والعطلات.

ويمكن استبدال أميال «سكاي واردز» بمكافآت السفر على رحلات طيران الإمارات و«فلاي دبي» وشركات الطيران الشريكة، أو استخدامها لترقية درجات السفر وحجز الإقامات الفندقية وإجراء مشتريات التجزئة والاستمتاع بمجموعة من التجارب الحصرية.

وتأتي الشراكة في إطار توسع شبكة شركاء «سكاي واردز طيران الإمارات» في قطاعات السفر وأسلوب الحياة، وتعزيز خيارات اكتساب الأميال واستبدالها، بما يوفر للأعضاء قيمة أكبر ومرونة أوسع للاستفادة من البرنامج داخل دولة الإمارات وخارجها.



