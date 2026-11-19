أعلنت مجموعة «ملك إنترناشيونال» إطلاق تقنيتها الجديدة للإنشاءات المعيارية المتقدمة «يونيكيوب» (UNIQUBE) في دولة الإمارات، مستهدفة إحداث نقلة في أساليب البناء من خلال توظيف التصنيع داخل المصانع والذكاء الرقمي والروبوتات، بما يتيح إنجاز المباني خلال نصف المدة الزمنية المعتادة وبتكلفة أقل.

وتأتي الخطوة في ظل تجاوز القيمة الإجمالية لمشاريع الإنشاءات النشطة في الإمارات 896 مليار دولار، بحسب بيانات المجموعة، التي تسعى إلى توسيع حضورها في قطاع الإنشاءات بعد مسيرة صناعية بدأت عام 1982، ارتبطت خلالها بعلامتها التجارية «ALUBOND USA» المتخصصة في ألواح الألمنيوم المركبة.

وتعتمد «يونيكيوب» على تقنية الفولاذ خفيف السماكة (LGS)، عبر تصنيع مكونات المباني داخل المصانع، ثم نقلها إلى مواقع المشاريع لتركيبها، مع دمج البرمجيات الذكية والذكاء الاصطناعي في عمليات التصميم والإنتاج والتجميع. وتشمل الحلول الهياكل الفولاذية والوحدات المعيارية للحمامات والمطابخ، إلى جانب إمكانية تجهيز الخدمات الميكانيكية والكهربائية والصحية مسبقاً.

وقدمت المجموعة نموذجاً عملياً للتقنية بإنجاز الهيكل الفولاذي لمصنعها الإنتاجي الجديد، البالغة مساحته 36 ألف قدم مربعة، بما يشمل السقف والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، خلال 15 يوماً، في حين اكتملت أعمال المصنع، ومنها الأساسات والأعمال المدنية، خلال 40 يوماً.

وتقول الشركة إن تكلفة الإنشاء تقل بنحو 30% مقارنة بالإنشاءات التقليدية بالفولاذ، مع خضوع هذه النسبة للتحقق النهائي من تكاليف المشروع.

ويشكل نظام التشغيل «UNIQUBE OS» محوراً رئيسياً للمنظومة، إذ يعمل على تحويل التصاميم المعمارية إلى تعليمات تصنيع آلية، وربط تخطيط الإنتاج وتتبع المكونات والخدمات اللوجستية والتركيب وضمان الجودة ضمن مسار تشغيلي متكامل.

وقال شاجي الملك، رئيس مجلس إدارة «ملك إنترناشيونال»، إن إنجاز الهيكل الفولاذي للمصنع خلال 15 يوماً واكتماله خلال 40 يوماً يبرهن على إمكانات التقنية في تطوير الإنشاءات الصناعية. من جانبه، أكد أرباب خان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المشروع يمثل تطبيقاً عملياً لمنهجية تجمع البرمجيات الذكية والتصنيع وأنظمة الفولاذ المصممة هندسياً.

وتتولى شركة «ملك مارسيز» تطوير منظومة التصنيع المؤتمت بالروبوتات، مع تخطيط المجموعة لتركيب الوحدة المتكاملة وتشغيلها خلال الستين يوماً المقبلة.

وتضم محفظة مشاريع «يونيكيوب» في أسواق عدة، من بينها الإمارات والولايات المتحدة وكندا وأفريقيا، مشاريع تشمل مركز أدنوك للتدريب، وفندق ويندهام في الولايات المتحدة، ومدينة زيم سايبر سيتي في زيمبابوي، وبرج «LX by Mulk» المرتقب في دبي.

ومن المقرر أن تستعرض الشركة تقنيتها خلال معرض «بيغ 5 دبي»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 23 إلى 26 نوفمبر 2026.