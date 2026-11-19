كشفت «طيران الإمارات» عن افتتاح صالة جديدة لعملاء الدرجة الأولى في الكونكورس B بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي، في خطوة تمثل بداية برنامج شامل لتطوير صالاتها باستثمارات تبلغ 400 مليون درهم، بهدف تقديم جيل جديد من تجارب الضيافة الفاخرة، وتعزيز مستويات الخصوصية والراحة والخدمات الشخصية للمسافرين.

واستقبلت الصالة الجديدة عملاء الدرجة الأولى اعتباراً من 18 نوفمبر، وستعمل بصورة مؤقتة لمدة تقارب 12 شهراً، قبل تحويلها إلى صالة مطورة لدرجة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح صالة جديدة للدرجة الأولى في الكونكورس B خلال عام 2027.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، إن تجربة العميل تمثل رحلة متكاملة تبدأ قبل الصعود إلى الطائرة، وتمتد إلى مختلف نقاط التواصل مع الناقلة، مؤكداً استمرار الاستثمار في تطوير الصالات حول العالم لمواكبة تطلعات المسافرين وتعزيز تجربة الضيافة الراقية على الأرض وفي الأجواء.

وأضاف أن الصالة الجديدة تمثل أول ملامح التحول الذي ستشهده صالات الناقلة خلال العامين المقبلين، مع التركيز على الخصوصية والتخصيص وتطوير تجارب الطعام والعافية والترفيه والخدمات الشخصية.

وتجمع الصالة الجديدة بين التصميم العصري واللمسات المميزة للناقلة، بما فيها الألوان الذهبية والبرونزية والرخام، وتضم مقاعد فردية متعددة الاستخدامات ومناطق هادئة للاسترخاء وأماكن مخصصة للعمل، إلى جانب مساحات لتناول الطعام ومرافق للاستحمام ومنطقة عائلية. وتشمل خيارات الضيافة قوائم حسب الطلب ومحطات للطهي المباشر وبوفيهاً عالمياً وسوشي طازجاً، فضلاً عن ركن جديد للقهوة والمشروبات يحمل اسم «Brew Bar».

وفي إطار البرنامج، تعتزم الناقلة افتتاح صالة جديدة للدرجة الأولى في الكونكورس C خلال النصف الثاني من 2027، إلى جانب صالة معاد تصميمها للدرجة الأولى في الكونكورس B. وستتضمن المفاهيم الجديدة أجنحة لكبار الشخصيات ومرافق للعافية واللياقة البدنية والسبا، ومساحات للعائلات والأطفال، وتجارب طعام تشمل المطبخ الياباني والمخبوزات والبيتزا ومحطات الطهي المباشر.

كما تشمل الخطة تطوير صالات درجة الأعمال، عبر إعادة تصميم صالة الكونكورس B وإنشاء صالة جديدة بالكامل في الكونكورس C، مع إضافة مناطق للعمل والاسترخاء، وتجارب طعام متنوعة، وتقنيات استقبال وقياسات حيوية، إلى جانب عناصر تصميم تحتفي بدبي وتراثها، من بينها مفهوم «صُنع في دبي».

وستراعي الصالات المطورة احتياجات مختلف المسافرين، من خلال مرافق مهيأة لأصحاب الهمم ومستخدمي الكراسي المتحركة، وغرف للرضاعة والعائلات، ومساحات هادئة للاسترخاء.

ويأتي الاستثمار في دبي ضمن خطة عالمية لتطوير تجربة الصالات، إذ تشغل «طيران الإمارات» حالياً 34 صالة مخصصة في المطارات الدولية، إلى جانب صالاتها الرئيسية في دبي، وقد بدأت تطبيق هويتها الجديدة في وجهات منها ميونيخ وفرانكفورت ومانشستر. ومع إضافة الصالة الجديدة في الكونكورس C، سيرتفع عدد صالاتها حول العالم إلى 42 صالة، منها ثماني صالات في مطار دبي الدولي.