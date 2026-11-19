أعلنت شركة «موريسون» العالمية لإدارة استثمارات البنية التحتية، والتي تتجاوز قيمة الأصول التي تديرها 35 مليار دولار، اليوم، عن تأسيس مكتبها في أبوظبي العالمي «ADGM»، في خطوة تشكّل محطة رئيسة ضمن استراتيجية النمو العالمية للشركة، إذ يعزّز حضورها المحلي التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الشركة، يعكس هذا التوسّع ثقتها بدولة الإمارات، بوصفها مركزاً استراتيجياً مهماً عند ملتقى تدفقات رأس المال والتجارة والاستثمار العالمية، لا سيما في ضوء الدور البارز لأبوظبي في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى حول العالم، وعقد الشراكات في هذا المجال.

كما توفّر مرونة الاقتصاد الوطني، وعمق رأس المال المؤسسي، والتركيز طويل الأمد على البنية التحتية والطاقة والتنويع الاقتصادي، بيئة جاذبة، فيما يوفّر أبوظبي العالمي منصة عالمية بارزة، تتيح للشركة مواصلة نموها.

ويعكس تأسيس المكتب الثامن للشركة على مستوى العالم الدور المهم الذي ستؤديه دولة الإمارات في استراتيجية «موريسون» العالمية، والأهمية التي توليها الشركة لتعميق علاقاتها طويلة الأمد مع الحكومات والمستثمرين السياديين والشركات والجهات المؤسسية المعنية في مختلف أنحاء المنطقة.

وحصلت «موريسون» على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، في إطار طلبها للحصول على ترخيص من الفئة الرابعة، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المعمول بها، والحصول على الموافقة التنظيمية النهائية من سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وانتقل فينسنت جريتسن، الشريك في «موريسون»، إلى أبوظبي، لقيادة استراتيجية الشركة في الشرق الأوسط، إلى جانب دوره العالمي كرئيس مشارك لصندوق القيمة المضافة لدى «موريسون».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إن «موريسون»، وبفضل خبرتها التي تقارب أربعة عقود في الاستثمار في البنية التحتية، تضيف «موريسون» قدرات نوعية إلى المنظومة المالية في أبوظبي، التي تربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص طويلة الأمد، ويعكس قرار الشركة الأهمية المتنامية لأبوظبي ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات العالمية الرائدة، والمدعومة بوفرة رؤوس الأموال، والأسس المؤسسية الراسخة، والبيئة التنظيمية المتقدمة.

وأكد مواصلة أبوظبي العالمي، بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تمكين الشراكات التي تسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو البنية التحتية الحيوية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق قيمة مستدامة.

فرصة مهمة

وقال بول نيوفيلد الرئيس التنفيذي لشركة «موريسون»، إن دولة الإمارات توفّر مركزاً مستقراً وراسخاً في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، ويتيح تأسيس حضور في أبوظبي لشركة «موريسون»، التواصل بصورة أعمق مع الجهات المعنية في المنطقة، التي تتوافق مع نهجنا طويل الأمد، وتمثل هذه الخطوة جزءاً مهماً من استراتيجية النمو العالمية للشركة، وفرصة لبناء العلاقات والقدرات طويلة الأمد، التي تتيح لنا المشاركة بصورة فاعلة في المنطقة.

منصة قوية

وقال فينسنت جريتسن الشريك والرئيس المشارك لصندوق القيمة المضافة في «موريسون»، إن تأسيس حضور محلي في أبوظبي، يقرّبنا من شركائنا، ويتيح لنا فهم أولويات المنطقة، وفرصها بصورة مباشرة، ويوفّر أبوظبي العالمي منصة قوية لأنشطتنا الإقليمية، فيما ينسجم العمق المؤسسي لأبوظبي ونهجها الاستثماري طويل الأمد مع نموذج «موريسون» القائم على الشراكات، ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع الحكومات والمستثمرين والشركات في مختلف أنحاء المنطقة، وربط رؤوس الأموال الإقليمية بفرص واعدة في مجال البنية التحتية حول العالم.

وبحسب البيان الصحافي الصادر، تتوافق محاور تركيز «موريسون»، التي تشمل البنية التحتية الرقمية، وتحوّل الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية، بصورة وثيقة مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

ويدعم نهج الشركة طموحات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، لا سيما تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والنمو المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها سوقاً مالية قادرة على المنافسة عالمياً.