استعرضت دائرة المالية في عجمان مشروع «المستشار المالي الذكي» خلال مشاركتها في منصة الابتكار الحكومية التابعة لبرنامج عجمان للتميز، التي اختُتمت فعالياتها في حديقة العلم بعجمان ضمن شهر «الإمارات تبتكر».

وقدمت الدائرة، من خلال المشروع، نموذجاً عملياً لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المعرفة المالية والتشريعية، وتيسير وصول الكوادر الحكومية إلى المعلومات والمرجعيات الداعمة لعملها، كما عرفت الدائرة بالمشاريع المرتبطة به، ومن بينها مشروع إدارة المهام ونظام الضريبة.

وجاءت المشاركة في إطار حرص الدائرة على تبادل التجارب المؤسسية في مجال الابتكار، عاكسة توجهها نحو تبني التقنيات المتقدمة لتطوير العمل المالي الحكومي، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرتقي بجودة التخطيط واتخاذ القرار.

ويجسد «المستشار المالي الذكي» هذا التوجه من خلال منصة رقمية طورتها الدائرة لتوحيد الوصول إلى التشريعات والأنظمة والوثائق المالية ذات الصلة على المستويين المحلي والاتحادي، ومعالجة تحديات تعدد مصادرها وتشتت مراجعها، عبر قاعدة معرفية موحدة تتيح للموظفين والمختصين الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بكفاءة وسرعة، واستثمارها بفاعلية.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «يمثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة ركيزة لتطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل.

ومن خلال المستشار المالي الذكي، انتقلنا من أساليب البحث التقليدية إلى منظومة معرفية ذكية تتيح الوصول إلى المعلومات وتحليلها، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات وتطوير الأداء المؤسسي».

وأضاف سعادته: «تتيح منصة الابتكار الحكومية فرصة لمشاركة تجاربنا وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتعزيز الحوار حول الحلول التي تحقق قيمة عملية للموظفين والمختصين. ونحرص على أن تسهم هذه المشاركة في دعم التكامل المعرفي والمؤسسي، ومواصلة تطوير أدوات العمل المالي بما يواكب توجهات حكومة عجمان».

وتتيح المنصة مجموعة من الخصائص الذكية التي تعزز تجربة المستخدم، تشمل البحث باستخدام الكلمات المفتاحية، وطرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة، والحصول على إجابات وتحليلات تستند إلى المحتوى المتاح ضمن المنصة، مع إظهار المصادر والمراجع المرتبطة بها.

كما تدعم الوصول إلى التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية، وتحليل النصوص ومقارنتها، ويمكن لموظفي الجهات الحكومية الدخول إليها عبر نظام أوراكل.

وتجسد مشاركة دائرة المالية في عجمان التزامها بتوظيف الابتكار في تطوير العمل الحكومي، وتمكين الكفاءات من الأدوات والمعارف اللازمة لرفع جودة الأداء، وتعزيز الحوكمة والامتثال المالي، بما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030.