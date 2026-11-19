أطلقت «أمازون الإمارات» عروض «الجمعة البيضاء» خلال الفترة من 19 إلى 30 نوفمبر الجاري، مقدمة ملايين التخفيضات على أكثر من 30 فئة من المنتجات، إلى جانب خيارات إضافية للتوفير وخدمات توصيل سريعة تشمل التوصيل خلال دقائق عبر «أمازون ناو»، وفي غضون ساعتين أو في اليوم نفسه.

وتأتي عروض هذا العام في وقت تزداد فيه حساسية المستهلكين للأسعار، إذ كشفت دراسة حديثة أجرتها «هاريس إكس» بتكليف من أمازون أن 79% من المتسوقين في الإمارات يقارنون الأسعار بوتيرة أكبر، فيما أبدى 85% منهم ميلاً أكبر للتسوق خلال مواسم التخفيضات والعروض الترويجية.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 75% يقضون وقتاً أطول في قراءة تقييمات المنتجات والاطلاع على تفاصيلها، بينما يخطط 71% لمشترياتهم مسبقاً.

وقال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن الشركة صممت نسخة هذا العام لتجمع بين القيمة والتنوع وسرعة التوصيل، مع توفير أفضل أسعار الموسم على العلامات التجارية المفضلة لدى العملاء، وإتاحة فرص إضافية للتوفير، مشيراً إلى دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تجربة التسوق.

وتبرز ضمن مستجدات الموسم خدمة «أليكسا للتسوق»، مساعد التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتاح حالياً بنسخته التجريبية لعملاء الإمارات عبر تطبيق أمازون والموقع الإلكتروني. وتتيح الخدمة البحث عن المنتجات وتلخيص مواصفاتها وتقييمات العملاء، ومقارنة الخيارات، والاطلاع على سجل الأسعار لمدة تصل إلى عام، إلى جانب تقديم توصيات وأدلة تسوق مخصصة وتجهيز سلة المشتريات بناءً على طلب العميل.

وتشمل العروض أكثر من 30 فئة، مع تخفيضات تصل إلى 40% على المستلزمات اليومية والإلكترونيات ومنتجات الجمال والعناية الشخصية والأزياء والألعاب، فيما تصل إلى 50% على منتجات المنزل والمطبخ، و60% على أجهزة أمازون، بما فيها «إيكو» و«كيندل» و«رينغ». وتمتد التخفيضات إلى علامات تجارية عالمية ومحلية، تشمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والعطور والملابس ومستلزمات الأطفال.

كما يتيح متجر أمازون العالمي شراء منتجات من علامات تجارية تُشحن مباشرة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توصيل دولي مجاني للطلبات المؤهلة. ويوفر «أمازون بازار» خصماً يصل إلى 25% عند شراء سبع قطع أو أكثر، باستخدام الرمز الترويجي المخصص خلال فترة الحملة، وفق الشروط والأحكام.

وعلى صعيد التوصيل، توفر الشركة خيارات متعددة تشمل «أمازون ناو» للتوصيل خلال دقائق، والتوصيل خلال ساعتين لآلاف المنتجات، إضافة إلى خدمات التوصيل في اليوم نفسه أو اليوم التالي. ويحصل أعضاء «برايم» على توصيل مجاني لطلبات «أمازون ناو» التي تتجاوز 25 درهماً، والطلبات المؤهلة للتوصيل خلال ساعتين التي تزيد قيمتها على 100 درهم، فضلاً عن عروض خاصة للمشتركين الجدد في الخدمة.

وتعزز أمازون فرص التوفير من خلال مزايا مصرفية وخيارات دفع مرنة؛ إذ تتيح بطاقة أمازون المصرفية استرداداً نقدياً يصل إلى 6% وخصومات تصل إلى 25%، مع مزايا تصل قيمتها إلى 1,050 درهماً للعملاء الجدد الذين يتقدمون للحصول عليها خلال فترة العروض. كما تتوفر خصومات مصرفية فورية تصل إلى 25% على الطلبات المؤهلة باستخدام البطاقة أو بطاقات بنك أبوظبي التجاري الائتمانية.

وتشمل خيارات الدفع خدمات «تابي» و«تمارا» لتقسيم المشتريات إلى أربع دفعات دون فوائد، إلى جانب خطط تقسيط بنسبة فائدة 0% عبر عدد من الشركاء المصرفيين. كما تقدم «تمارا» خصماً إضافياً بنسبة 10%، بحد أقصى 50 درهماً، للمدفوعات خلال الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر.

وتتيح الشركة الاشتراك في «برايم» مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً سنوياً، للاستفادة من مزايا التوصيل والتوفير خلال موسم «الجمعة البيضاء» وعلى مدار العام.