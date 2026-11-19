

حصد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ثلاث جوائز ضمن جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2026، تقديراً لريادته في قطاع الخدمات المالية الدولية، وتميزه في مجال التسويق، وجهوده في تطوير حلول إدارة الثروات للأجيال القادمة.

وفاز المركز بالجوائز ضمن فئات أفضل برنامج أو خدمة للجيل القادم، وأفضل حملة أو فريق تسويق، وأفضل مركز مالي عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتفي جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالتميز والابتكار والريادة في قطاع إدارة الثروات على مستوى المنطقة، وتتولى لجنة تحكيم مستقلة اختيار الفائزين بناء على أدائهم المتميز، ورؤيتهم الاستراتيجية، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء على مدار العام الماضي.

وتندرج هذه الجوائز ضمن برنامج عالمي للجوائز تنظمه «ويلث بريفينج»، بالتعاون مع مطبوعتيها الشقيقتين «ويلث بريفينج آسيا» و«فاميلي ويلث ريبورت»، ويشمل أبرز مراكز إدارة الثروات حول العالم.

وتشهد مختلف فئات الجوائز منافسة قوية، حيث تخضع المشاركات لعملية تقييم دقيقة ومحايدة، ما يعزز مكانة جوائز «ويلث بريفينج» باعتبارها من أبرز الجوائز المرموقة في قطاع إدارة الثروات.

وفي ظل التحديات التي يشهدها قطاع إدارة الثروات عالمياً، تكتسب هذه الجوائز أهمية خاصة لدى المؤسسات العاملة في القطاع، إذ يعكس الفوز بها قوة نماذج أعمالها واستقرارها واستدامتها، ويعزز ثقة العملاء بقدراتها وآفاق نموها.



منظومة متكاملة

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الجوائز الدور المحوري، الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول. وتحتضن دبي أكبر تجمع للثروات الخاصة بين مدن منطقة الشرق الأوسط، وقد نجح المركز في بناء منظومة عالمية المستوى للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع، حيث يستقطب اليوم أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وما يزيد على 1400 كيان مرتبط بالشركات العائلية، ويؤكد هذا التكريم قوة المنظومة المتكاملة التي طورناها، والتزامنا المستمر باستقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين على المدى الطويل، وتعزيز مساهمة قطاع إدارة الثروات في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».



قيمة كبيرة

من جانبه هنّأ ستيفن هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كليرفيو فاينانشال ميديا»، الناشرة لمنصة «ويلث بريفينج»، الفائزين والجهات التي حظيت بإشادة خاصة هذا العام، قائلاً: «خضع جميع الفائزين بمختلف فئات الجوائز، إلى جانب الجهات التي حظيت بإشادة خاصة، لعملية تحكيم دقيقة ومستقلة، ومن حقهم أن يفخروا بما حققوه من إنجازات هذا العام. وقد شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين ومستويات الاهتمام بمختلف برامج جوائزنا العالمية، ولم تكن جوائز (ويلث بريفينج) استثناء من ذلك».

وأضاف: «تكتسب هذه الجوائز قيمة كبيرة لما تتيحه للمؤسسات والأفراد من فرص لتطوير تفكيرهم الاستراتيجي، والحصول على تقدير مستقل لإنجازاتهم، وتعزيز مكانتهم على المستويين الداخلي والخارجي، والاحتفاء بنجاحاتهم إلى جانب أقرانهم من رواد القطاع».

واختتم قائلاً: «أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى جميع الفائزين والجهات التي حظيت بإشادة خاصة، فقد استحقوا جميعاً هذا التكريم، لينضموا اليوم إلى نخبة متميزة من المتخصصين في إدارة الثروات، الذين يمثلون أعلى مستويات التميز في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».