

أعلنت «العربية مصر»، الخميس، عن بدء تسيير رحلات مباشرة جديدة بين مطار القاهرة الدولي ومطار طحنون الدولي في مدينة العين، اعتباراً من 2 ديسمبر 2026.

وتسيّر الشركة رحلتين أسبوعياً إلى مطار طحنون الدولي، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة، وبأسعار مدروسة، بين القاهرة والعين. ويشكّل إطلاق هذه الخدمة خطوة جديدة في إطار توسّع الشركة المستمر لشبكة وجهاتها، ما يعزّز حضورها في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط الجوي بين البلدين.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرّنا إطلاق رحلاتنا المباشرة بين القاهرة والعين، في خطوة جديدة ضمن مسيرة نموّ «العربية مصر». وتعكس هذه الخدمة التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا، وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة لعملائنا بين مصر ودولة الإمارات. ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا الجديدة».

ومع إضافة مدينة العين، توسّع «العربية مصر» شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من مطاري القاهرة والإسكندرية، حيث توفر رحلات مباشرة إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وأوروبا، تشمل عمّان، وميلانو-بيرغامو، وأبها، والدمام، والقصيم، وحائل، وجدة، والرياض، وتبوك، والطائف، والكويت.

وتشغل العربية للطيران أسطولاً يضم طائرات من طراز عائلة إيرباص A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، والأكثر مبيعاً في العالم.

وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية، مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. كما توفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرةً من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة «SkyCafe»، التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة.