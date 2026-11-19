استعرضت مجموعة «أليف القابضة» وشركة «نيوروفيا للذكاء الاصطناعي»، المنضويتان ضمن منظومة «روبو إيه آي» (Robo.AI)، مركبة الدورية الشرطية الذكية التابعة للمجموعة، وذلك خلال مشاركتهما في القمة الشرطية العالمية 2026، التي استضافتها دبي من 16 إلى 18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، في خطوة تسلط الضوء على آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات معالجة البيانات المرئية في تطوير حلول التنقل الذكي وتعزيز كفاءة تشغيل المركبات والأساطيل.

ويتيح عرض المركبة في الجناح AH5D للزوار وممثلي الجهات الشرطية وقطاع التنقل الاطلاع على نموذج يجمع بين هندسة المركبات والتقنيات الذكية، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من تقنيات إدارة البيانات المرئية في تطبيقات مستقبلية تشمل الدوريات الشرطية وسيارات الأجرة ووسائل النقل العام والأساطيل التجارية.

وتعكس المشاركة المشتركة تكامل خبرات «أليف القابضة» في التقنيات الصناعية ومنصات التنقل والتكامل التقني المحلي، مع قدرات «نيوروفيا» في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة معالجة البيانات المرئية ونقلها وتخزينها، بما يفتح المجال أمام استكشاف تطبيقات جديدة في قطاعات تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتقنيات المتصلة.

وتكتسب هذه الحلول أهمية مع التوسع في استخدام المركبات المتصلة، التي تنتج كميات متزايدة من البيانات عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ما يفرض متطلبات متنامية لإدارة هذه البيانات بكفاءة، سواء من حيث سرعة المعالجة أو كلفة التخزين أو كفاءة نقل المعلومات، خصوصاً لدى مشغلي الأساطيل الكبيرة.

وفي هذا السياق، تستكشف الشركتان إمكانات توظيف تقنية «نيوروستريم» (NeuroStream) في دعم تطبيقات التنقل الذكي، من خلال تحسين كفاءة التعامل مع البيانات المرئية في البيئات كثيفة البيانات، بما قد يسهم في تطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة.

وقال الدكتور جاسم المنصوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أليف القابضة»، إن مركبة الدورية الشرطية الذكية تقدم للزوار نموذجاً ملموساً لكيفية الجمع بين التنقل والهندسة والتقنيات الناشئة، مؤكداً أن رؤية المجموعة تتجاوز تطبيقاً شرطياً واحداً، لتشمل استكشاف دور الإدارة الذكية للبيانات في تطوير حلول أكثر مرونة للمركبات والأساطيل، بما يخدم السلامة العامة وقطاعات التنقل المختلفة.

من جانبه، أوضح أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «نيوروفيا للذكاء الاصطناعي»، أن مستقبل التنقل الذكي لا يرتبط فقط بإضافة مزيد من البنية التحتية، بل بتحقيق قيمة أكبر من الإمكانات القائمة، مشيراً إلى أن التعاون مع «أليف القابضة» يتيح استكشاف كيفية توظيف الإدارة الذكية للبيانات المرئية في دعم عمليات المركبات والأساطيل وتحويل الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تستند إلى التحقق الفني.

وتقدم «نيوروفيا» خلال القمة عروضاً مستقلة لتقنية «نيوروستريم»، تشمل عروضاً مباشرة وأخرى مسجلة مسبقاً، وتسلط الضوء على قدرتها على خفض حجم بيانات الفيديو بنسبة تصل إلى 95% في حالات الاستخدام المناسبة، وفق خصائص المواد المرئية وإعدادات النظام ومتطلبات التطبيق.

وأكدت الشركتان أن هذه النسبة تعبر عن إمكانات التقنية بصورة مستقلة، ولا تمثل أداءً مثبتاً في منظومة التسجيل المركبة حالياً في الدورية الشرطية المعروضة، كما أن أي تكامل مستقبلي للتقنية داخل المركبات سيخضع لمراحل التطوير والاختبار والاعتماد اللازمة.

وتلتقي الشركتان خلال القمة بممثلي جهات السلامة العامة وقطاع التنقل والشركاء الصناعيين، لبحث حالات الاستخدام المحتملة والمتطلبات التقنية وفرص التعاون، في إطار توجه يستهدف توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات المرئية في منظومة التنقل والخدمات الذكية.