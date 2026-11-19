

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، عن توسيع حضور علامة «أدنوك فويجر» في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، من خلال شراكات جديدة مع موزعين في غانا وغيانا وميانمار، بما يعزز الانتشار العالمي لمحفظة زيوت التشحيم المصنّعة في دولة الإمارات، ويدعم حضورها في أبرز الأسواق الدولية الواعدة، وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي لأدنوك للتوزيع، الذي عُقد في جاكرتا بإندونيسيا، بمشاركة أكثر من 140 من الشركاء والموزعين الحاليين والمرتقبين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي التوسع ليشكل خطوة جديدة في مسيرة «أدنوك فويجر» المتمثل في الوصول إلى 100 سوق عالمية بحلول عام 2030، انطلاقاً من حضورها الحالي في 54 سوقاً حول العالم، بما يدعم استراتيجية أدنوك للتوزيع الهادفة إلى تعزيز نمو أعمالها الدولية، كما يعكس هذا الإعلان الطلب المتزايد عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، والمكانة الرائدة التي تتمتع بها «أدنوك فويجر» باعتبارها العلامة الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات.

ويوفر مؤتمر شركاء زيوت التشحيم السنوي لأدنوك للتوزيع منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل رؤى الأسواق المحلية، وإبراز قدرات «أدنوك فويجر»، واستكشاف فرص نمو جديدة في الأسواق العالمية، كما يؤكد المؤتمر التزام «أدنوك للتوزيع» بتوسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم، من خلال تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الموزعين.

وقال كلاس مانتل، المدير التنفيذي للعمليات في «أدنوك للتوزيع»: «يعكس توسع «أدنوك فويجر» في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا الطلب المتنامي عالمياً على زيوت التشحيم الإماراتية عالية الجودة، كما يؤكد الدور المحوري لشركائنا في توسيع حضورنا العالمي. ومن خلال شبكة شركائنا حول العالم نواصل توسيع نطاق وصول منتجات «أدنوك فويجر» إلى العملاء، والدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي نعمل فيها اليوم». وأضاف: «ومع مواصلة مسيرتنا نحو الوصول إلى 100 سوق حول العالم بحلول عام 2030 نركز على بناء شراكات طويلة الأمد، تحقق قيمة مشتركة، وتوفر فرصاً جديدة للنمو، وتسهم في إيصال منتجات «أدنوك فويجر» إلى شريحة أوسع من العملاء».

وتضم محفظة «أدنوك فويجر» أكثر من 530 منتجاً مخصصاً لقطاعات المركبات والصناعة والقطاع البحري والتطبيقات المتخصصة، كما تحظى بأكثر من 220 اعتماد من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، إلى جانب مجموعة من الشهادات الدولية المعترف بها، التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار والأداء.

وتعتمد «أدنوك فويجر» في توسعها الدولي على نموذج نمو قائم على الشراكات، يجمع بين القدرات التصنيعية واللوجستية المتقدمة «لأدنوك للتوزيع» وبين الخبرات المحلية للموزعين وعلاقاتهم مع العملاء، ومعرفتهم بالأسواق. ويسهم هذا النهج في تسريع النمو، وتعزيز التعاون، وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء، بما في ذلك الاستفادة من فرص النمو الاستراتيجية في أبرز الأسواق المستهلكة لزيوت التشحيم