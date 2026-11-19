

اختارت علامة «ليباس» (LEPAS) للسيارات الفاخرة دبي لإطلاق علامتها التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً لإطلاق العلامات التجارية العالمية، واستقطاب أحدث ابتكارات قطاع السيارات، وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة.

وأعلنت العلامة التجارية التابعة لشركة «شيري» الصينية للسيارات (Chery Auto) إطلاقها الرسمي في الشرق الأوسط خلال فعالية خاصة، أقيمت في دبي تحت شعار «أناقة بلا حدود»، شهدت الكشف الإقليمي الأول عن تشكيلتها الكاملة، التي تضم ثلاثة طرازات هي «ليباس L8» و«ليباس L6» و«ليباس L4»، على أن تكون «ليبس L8» الهجينة القابلة للشحن الخارجي أول سيارة تطرحها العلامة في أسواق المنطقة.

وقال تشاي شياوبينغ، الرئيس التنفيذي لعلامة «ليباس»، إن مفهوم الأناقة لدى العلامة لا يقتصر على التصميم، بل يمتد إلى التجربة اليومية، التي يعيشها العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى الجمع بين التنوع في الأذواق والتوجهات الجمالية، والتكنولوجيا التي توفر مزيداً من الثقة والراحة، مع بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف أن العلامة تتطلع إلى التعاون مع المجتمعات المحلية في المنطقة، وجعل الأناقة جزءاً من الحياة اليومية، وفتح آفاق جديدة من خلال تقديم منتجات وتجارب تتماشى مع أنماط الحياة المتنوعة.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «ليباس» للتوسع العالمي، إذ تركز الشركة في دخولها الشرق الأوسط على بناء حضور متكامل لا يقتصر على طرح السيارات، بل يشمل تطوير شبكة المبيعات والخدمات، وتوفير قطع الغيار، وإقامة شراكات محلية، تعزز ارتباط العلامة بالأسواق والعملاء.

الاختبارات الخليجية

واستكملت «ليباس L8»، أول طراز تعتزم العلامة طرحه في المنطقة، اختبارات قيادة على الطرق لمسافة إجمالية بلغت 10 آلاف كيلو متر عبر عدد من دول الخليج، في إطار الاستعداد لتلبية متطلبات الاستخدام في الأسواق المحلية.

وتستهدف السيارة، من خلال مقصورتها الرحبة ومدى القيادة الممتد، تلبية احتياجات متنوعة، تشمل التنقل اليومي والرحلات الطويلة، ومن المقرر أن يتبعها طرازا «ليباس L4»، و«ليباس L6»، إذ يركز الأول على توفير تجربة تنقل حضرية مرنة وسهلة، فيما يجمع الثاني بين التكنولوجيا الذكية والراحة لتلبية متطلبات القيادة اليومية.

وتعتزم العلامة طرح ستة طرازات خلال العامين المقبلين، تغطي فئات السيارات من A إلى D، مع خيارات متعددة لأنظمة الدفع، تشمل السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والسيارات الهجينة، مع مراعاة احتياجات الأسواق المحلية، وأنماط الاستخدام المختلفة في المنطقة.

شبكة خدمات في جبل علي

وبالتوازي مع إطلاق الطرازات تعمل «ليباس» مع شركائها الإقليميين على تعزيز شبكة المبيعات وخدمات ما بعد البيع، بما يتيح للعملاء التعرف على السيارات وتجربتها والشراء، إلى جانب توفير الدعم الفني والصيانة بعد التسليم.

وتخطط العلامة لتشغيل مستودع إقليمي لقطع الغيار في جبل علي، يخدم ست دول خليجية، مع توفير قطع الغيار خلال 48 ساعة، بما يعزز كفاءة خدمات الصيانة، ويضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، كما تستهدف تعزيز حضورها في المنطقة من خلال شراكات مع صناع المحتوى ووسائل الإعلام المتخصصة، والمشاركة في المعارض والمنصات المعنية بالسيارات العاملة بالطاقة الجديدة، ومنها معرض «إي في وورلد» (EV WORLD)، إلى جانب تنظيم تجارب قيادة وفعاليات للعملاء في المناطق التجارية ووجهات أنماط الحياة العصرية.

ويعكس إطلاق «ليباس» في الشرق الأوسط محطة جديدة ضمن مسار توسعها العالمي، بعدما بدأت منذ مطلع 2026 توسيع حضورها في أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا. وتسعى العلامة إلى الجمع بين هويتها التصميمية العالمية والخصوصية الثقافية لكل سوق، مع تقديم مفهوم للأناقة يرتكز على التصميم والتكنولوجيا، وتجربة الاستخدام، بما يواكب تطلعات العملاء في المنطقة.