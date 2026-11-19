

حصد بنك الإمارات دبي الوطني 3 جوائز مرموقة ضمن «جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي العالمية 2026»، التي تنظمها مجلة «ذا ديجيتال بانكر»، وتأتي الجوائز تقديراً لجهود البنك في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة العملاء، وتبسيط إجراءات الانضمام الرقمي، ودعم هندسة البرمجيات.

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على «جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح الحسابات وتسهيل إجراءات الانضمام رقمياً»، وذلك تقديراً لمنصته الذكية للوثائق، التي تعمل على أتمتة تصنيف الوثائق واستخراجها، والتحقق من صحتها خلال عمليات الانضمام، والتحقق من هوية العملاء، وبفضل تقليل المعالجة اليدوية وإعادة تقديم الوثائق رفعت المنصة نسبة اعتماد خدمة الانضمام الرقمي من 25 % إلى 86 %، وخفضت زمن تسجيل الانضمام من حوالي 45 إلى 20 دقيقة.

وحصلت منصة تجربة المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة للبنك على «جائزة أفضل منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، ويتم تقديم هذه المنصة عبر مركز مطوري بنك الإمارات دبي الوطني، وتُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل تطوير البرمجيات، بما يتيح للفرق الهندسية تصميم وتطوير واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة أعلى، مع الالتزام بمعايير الأمن وهندسة التصميم والحوكمة الخاصة بالبنك. وتدعم المنصة أكثر من 2500 مهندس ومصمم ضمن أكثر من 200 فريق عمل مرن، بمعدل استخدام يومي يبلغ حوالي 95 %، وتسهم في تسريع عملية إنجاز البرمجيات بمعدل ثلاثة أضعاف. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني «جائزة التميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء - الخدمات المصرفية الصوتية». يتيح نظام المحادثة المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعملاء تقديم طلباتهم بلغة طبيعية، ومن خلال دعمها لأكثر من 60 تجربة مصرفية حققت المنصة زيادة قدرها خمسة أضعاف في إنجاز الخدمات الذاتية، ما جعل التفاعلات المصرفية الروتينية أكثر كفاءة.

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يؤكد فوزنا بثلاث جوائز مرموقة ضمن «جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي العالمية 2026» طموحنا نحو رسم مستقبل الخدمات المصرفية التي تركز على العملاء في المنطقة. نحن نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى إدارات بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تمكين كوادرنا، وتسريع وتيرة الابتكار، وتبسيط وتسهيل استخدام الخدمات المصرفية بالنسبة لعملائنا، وينصب تركيزنا على توسيع نطاق هذه القدرات بشكل مسؤول، مع إرساء أسس قوية من الحوكمة والثقة، وتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة عبر مختلف جوانب التجربة المصرفية».

وتعكس هذه الابتكارات مجتمعة كيف يطبق بنك الإمارات دبي الوطني الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف خدمة العملاء والعمليات والتكنولوجيا لدعم التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاجية الموظفين، كما تساعد البنك على تقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر تخصيصاً، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والامتثال والموثوقية، وتستند الجوائز إلى حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي»، بما يعزز مكانته بنكاً رقمياً رائداً، ويؤكد التزامه بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحقيق نتائج ملموسة.