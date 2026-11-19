

تصدرت طيران الإمارات تصنيف «أفضل شركات الطيران في العالم 2027»، الذي أطلقته مجلة «تايم»، بالتعاون مع «ستاتيستا» للمرة الأولى، وحلت في المركز الأول عالمياً تقديراً لأدائها المتميز في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية، كما احتلت الناقلة المركز الأول في فئتي «أفضل قيمة» و«سفر الأعمال»، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في عدد من الفئات الأخرى.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «واصلنا خلال هذا العام الاستثمار بثقة في تطوير منتجاتنا وخدماتنا، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحفاظ على الريادة يتطلب التطور المستمر، والاستجابة لتوقعات العملاء المتغيرة. ويعكس تصدرنا تصنيف «تايم» قوة هذا النهج، ويؤكد أن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والاتساق في مختلف مراحل الرحلة هو ما يصنع الفارق لدى العملاء». وأضاف: «يظل موظفونا العنصر الأهم في نجاحنا، فهم من يجسدون تجربة طيران الإمارات يومياً في الأجواء، وعلى الأرض، باحترافيتهم والتزامهم ومعاييرهم العالية في الخدمة. وفي قطاع سريع التطور مثل الطيران، لا مجال للتوقف، ولذلك نواصل العمل على تعزيز ما نقدمه في 2027 وما بعدها، ورفع سقف التجربة التي يتوقعها عملاؤنا من طيران الإمارات».

وبحسب مجلة «تايم» يعكس تصدّر طيران الإمارات للتصنيف مكانتها في تقديم واحدة من أكثر تجارب السفر تميزاً في القطاع، إلى جانب توسعها المستمر في توفير الدرجة السياحية الممتازة، والجاذبية العالمية التي تتمتع بها دبي وجهة للسفر، كما تسهم شراكات الناقلة مع الهيئات والمؤسسات السياحية في منطقة المحيط الهندي وأوروبا وجنوب شرق آسيا ودولة الإمارات في تعزيز حركة الزوار عبر شبكة وجهاتها العالمية.

وقال نيلز تيرفير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ستاتيستا آر»: «تميز أداء طيران الإمارات هذا العام بدرجة عالية من الاتساق، فتصدّرها التصنيف العام لأفضل شركات الطيران في العالم، إلى جانب حصولها على المركز الأول في فئتي أفضل قيمة وسفر الأعمال، يعكس أداء قوياً في تجربة المسافر والموثوقية التشغيلية، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما التصنيف. وتستند هذه النتائج بالكامل إلى آراء مباشرة من مسافرين حول العالم، إلى جانب بيانات مستقلة حول الأداء التشغيلي للرحلات».

ويستند التصنيف إلى دراسة كمية أجرتها «ستاتيستا»، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في البيانات ومعلومات الأعمال، وشملت مسافرين من مختلف القارات. وطُلب من المشاركين تقييم مستوى رضاهم عما يصل إلى خمس شركات طيران سافروا معها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشملت معايير التقييم راحة المقصورة، وجودة الخدمة، والترفيه والاتصال، والمأكولات والمشروبات، والقيمة مقابل السعر، ومدى ملاءمة تجربة السفر للعائلات، وتم بعد ذلك دمج نتائج تقييمات المسافرين مع بيانات الأداء التشغيلي لكل ناقلة للوصول إلى النتيجة الإجمالية. وتعكس استثمارات طيران الإمارات المتواصلة على مدى سنوات في تطوير منتجاتها وخدماتها حرصها على تقديم تجربة سفر مميزة للعملاء في جميع درجات السفر، وفي مختلف مراحل الرحلة.

وحققت طيران الإمارات إنجازات نوعية، من أهمها برنامج تحديث المقصورات بقيمة 7 مليارات دولار، حيث تم حتى الآن تحديث 108 طائرات ضمن برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطولها، بما يسهم في توحيد مستوى التجربة عبر مزيد من الطائرات وإتاحة أحدث منتجات الناقلة لعدد أكبر من العملاء، وفي مقدمتها الدرجة السياحية الممتازة. وبحلول ديسمبر 2026 ستكون الدرجة السياحية الممتازة متاحة على رحلات طيران الإمارات إلى نحو 100 وجهة عبر شبكتها العالمية.

وقدمت طيران الإمارات مجموعة من الابتكارات الرائدة في القطاع، من بينها أول مقعد في العالم ضمن الدرجة السياحية الممتازة يعمل بالكامل بالكهرباء ويضم حاجزاً للخصوصية، إلى جانب مسند الرأس «U-Dream»، الأول من نوعه في الدرجة السياحية. وخلال الأشهر الستة المقبلة سيتوفر مقعد الدرجة السياحية الممتازة الكهربائي المزود بحاجز الخصوصية على 11 طائرة من أسطول طيران الإمارات، فيما سيتوفر مسند الرأس «U-Dream» الجديد في الدرجة السياحية على 29 طائرة،

كما توفر طيران الإمارات حالياً خدمة «ستارلينك» للاتصال اللاسلكي على متن 74 طائرة، مجاناً للعملاء في جميع درجات السفر، بما يتيح لهم مشاهدة المحتوى، والألعاب، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، سواء عبر شاشات المقاعد أو أجهزتهم الشخصية في الوقت نفسه.