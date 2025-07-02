طيران الإمارات تعزز حضورها في الصين بإطلاق رحلتها إلى شينزن

أطلقت طيران الإمارات رسمياً رحلتها اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، لتصبح بذلك البوابة الرابعة للناقلة في بر الصين الرئيسي، مما يعزز استراتيجيتها للنمو في منطقة شرق آسيا. وقد وصلت الرحلة الافتتاحية لطيران الإمارات، «ئي كيه 328»، إلى مطار شينزن باوآن الدولي في الأول من يوليو، حيث حظيت باستقبال رسمي حافل من كبار الشخصيات والشركاء الإعلاميين، وتجدد الناقلة التزامها بتوفير ربط جوي دولي سلس ومريح من وإلى الصين، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية في شرق آسيا.

وحصل المسافرون الذين كانوا على متن الرحلة الافتتاحية من دبي إلى شينزن على هدايا وشهادات تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

وتسير طيران الإمارات الآن 42 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسية في بر الصين الرئيسي هي بكين، شنغهاي، غوانزو، وشينزن، لتوفر للمسافرين والشركات خيارات سفر وربط جوي أكثر تنوعاً ومرونة من وإلى الصين.

وتشغل طيران الإمارات الرحلة بطائرتها البوينج 777 المحدثة بتقسيم الأربع درجات، وتغادر الرحلة «ئي كيه 328» دبي الساعة 10:05 صباحاً، لتصل إلى شينزن الساعة 22:00. أما رحلة العودة «ئي كيه 329» فتغادر شينزن الساعة 23:55، لتصل إلى دبي الساعة 03:40 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وشينزن).

وجاءت مواعيد الرحلات من وإلى شينزن بشكل يسهل الربط السلس مع وجهات رئيسية في أوروبا مثل لندن، باريس، فرانكفورت، وأمستردام، من خلال مركز عمليات طيران الإمارات في دبي. كما يمكن للمسافرين الربط بسهولة إلى وجهات الناقلة في كينيا، مصر، جنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسعدنا إطلاق خدمتنا اليومية الجديدة إلى مدينة شينزن، إحدى أكثر المدن ديناميكية وابتكاراً في الصين. يعكس هذا الإنجاز التزام طيران الإمارات المستمر بتعزيز حضورها في بر الصين الرئيسي ودعم أهداف الدولة في مجالي التجارة والسياحة. كما يتماشى هذا التوسع مع تنامي العلاقات بين دولتي الصين والإمارات، ويشكل خطوة استراتيجية لربط ممر الابتكار في منطقة الخليج الكبرى جوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، وهي مركز دولي للتكنولوجيا والابتكار يسعى لاستقطاب الموارد العالمية في هذا المجال، عبر رحلاتنا».

وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر لإدارة الطيران المدني في الصين، ومجموعة مطارات شينزن، وجميع شركائنا المحليين على دعمهم الكبير في تحقيق هذا الإطلاق. ونتطلع إلى تعزيز الربط بين شينزن ودبي، وتمكين مزيد من المسافرين والشركات من الاستفادة من شبكتنا المتنامية».

وسيستمتع المسافرون إلى شينزن بتجربة سفر مميزة على متن إحدى طائرات الإمارات البوينج 777 المحدثة بتقسيم أربع درجات، والتي توفر ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في مقصورة درجة الأعمال المحدثة بتوزيع 1-2-1 والتي تتيح الوصول إلى الممر لكل راكب، بالإضافة إلى 24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و260 مقعداً في الدرجة السياحية. وأصبحت شينزن أول مدينة في البر الرئيسي الصيني تستقبل طائرة الإمارات المحدثة بتصميمات داخلية محسنة للمقصورة.

وتخدم طيران الإمارات السوق الصينية منذ عام 2004، وتلعب دوراً محورياً في تسهيل الربط بين أكثر من 50 دولة على امتداد مبادرة «الحزام والطريق»، بما يشمل نحو ثلث الدول والمناطق الـ 150 المشاركة في المبادرة. ومن شأن التوسع الجديد أن يسهم في تعزيز حركة الزوار القادمين إلى منطقة الخليج الكبرى من دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، إلى جانب دعم قطاعات صناعية رئيسية مثل التصنيع الذكي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الدوائية الحيوية، من خلال شبكة لوجستية عالمية تضمن إيصال الشحنات إلى وجهاتها خلال 72 ساعة.

وتشغل طيران الإمارات رحلتها الجديدة بين دبي وشينزن على متن طائراتها البوينج 777-300ER، والتي توفر سعة شحن تصل إلى 16 طناً في كل رحلة، مما يساهم في تعزيز «طريق الحرير الجوي» من خلال ربط قطاع التصنيع المتقدم في شينزن بشبكة الشحن العالمية لطيران الإمارات. كما تضمن قدرات الناقلة في مجال سلسلة التبريد نقل البضائع القابلة للتلف والأدوية بفعالية وسلاسة حول العالم.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 95 مليار دولار في عام 2023. ويلعب قطاع الطيران دوراً محورياً في تسريع نمو العلاقات التجارية بين الجانبين. ويأتي توسع طيران الإمارات في بر الصين الرئيسي في توقيت مثالي، بالتزامن مع تعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولتي الإمارات والصين، بما يعزز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والاستثمار.

وبات بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات، السفر إلى الصين من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً، ما يتيح لعملاء طيران الإمارات تخطيط رحلاتهم للعمل أو الترفيه إلى الصين بكل سهولة ومرونة.

وتجدد طيران الإمارات التزامها بتوفير ربط جوي دولي سلس ومريح من وإلى الصين، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية في شرق آسيا.