

يقود مكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة من اللقاءات الاستثمارية والتجارية رفيعة المستوى في مدينة نيويورك، بهدف تعزيز الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الأمريكية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في إمارة أبوظبي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود أبوظبي المتواصلة لتعزيز علاقاتها مع أبرز المراكز العالمية للاستثمار والأعمال والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للشركات لتطوير قدراتها وتأسيس أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويضم الوفد نخبة من كبار ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي (ADGM)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول.

وتنظِّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامج «التواصل مع القيادات التنفيذية»، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص في أبوظبي، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية الرائدة. ويسعى البرنامج إلى دعم إقامة شراكات تجارية فاعلة في قطاعات تشمل التصنيع المتقدم، والأغذية والزراعة والأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتمكين شركات أبوظبي من دخول أسواق جديدة وتوسيع حضورها على المستوى الدولي.

ومن خلال اللقاءات مع المستثمرين وقادة الأعمال الأمريكيين، سيستعرض الوفد الفرص الاستثمارية والتجارية في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتصنيع المتقدم، والأغذية والزراعة والابتكار الغذائي، والبنية التحتية، والتطوير الحضري، وغيرها من القطاعات الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وفي إطار الزيارة، ينظِّم مكتب أبوظبي للاستثمار النسخة الثانية من منتدى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات الأمريكية والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في أبوظبي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وبناء الشراكات المؤسسية، واستكشاف سبل دخول الأسواق والتوسع التجاري.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تعكس زيارتنا إلى نيويورك مواصلة أبوظبي تعزيز حضورها في المراكز العالمية المؤثرة في مجالات الاستثمار والابتكار، وتوطيد شراكاتها الاستراتيجية مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الأمريكية الرائدة، وتعظيم التعاون القائم لفتح آفاق جديدة للشراكات. ومن خلال تنظيم منتدى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، نسلط الضوء على المقومات التنافسية والمزايا الاستثمارية لأبوظبي، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وأطرها التنظيمية والتشريعية المتقدمة، وبيئة أعمالها الجاذبة للشركات المبتكرة في قطاعات الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والأغذية والزراعة، وعلوم الحياة، بما يدعم نمو الأعمال وبناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام».

وستتناول جلسات المنتدى دور رأس المال والابتكار والبنية التحتية في رسم ملامح النمو الاقتصادي المستقبلي، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتطوير الحضري، والصناعات الناشئة. وسيستعرض المنتدى دور النهج الاستثماري طويل الأجل الذي تتبناه أبوظبي، وقدراتها المتنامية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، في تمكين الشركات من تطوير الحلول المبتكرة وتحويلها إلى تطبيقات تجارية قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.

ويعود منتدى أبوظبي للاستثمار إلى نيويورك بعد نجاح نسخته لعام 2025، التي جاءت ضمن زيارة موسعة لوفد من أبوظبي، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات في عدد من المجالات، شملت البنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والطاقة الجديدة.